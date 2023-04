Piave Servizi, aperta la nuova viabilità lungo la Cadore Mare

In attesa della chiusura definitiva del cantiere, prevista in estate, sono state aperte al traffico la nuova rotatoria realizzata a Sud del polo logistico di Piave Servizi e la bretella che collega via Francesco Petrarca con la Cadore Mare a Cimetta di Codognè.

I lavori rappresentano il secondo stralcio del masterplan da complessivi 5 milioni di euro voluto da Piave Servizi per ristrutturare il proprio quartiere logistico, che ha già permesso l’inaugurazione del nuovo magazzino, nel settembre 2021, e della nuova rotatoria sulla Cadore Mare all’altezza dell’intersezione con via Giulio Cesare, nel gennaio scorso. A cantiere concluso, per un investimento specifico del gestore idrico di 870 mila euro, in virtù dell’accordo tra soggetti pubblici e privati, il tratto iniziale di via verrà Petrarca verrà dismesso ed accorpato alle strutture di Piave Servizi per uso interno (insieme ad un nuovo parcheggio), mentre la nuova bretella diverrà proprietà comunale e costituirà il nuovo inizio di via Petrarca. Nel frattempo, la nuova viabilità è già realtà. L'attuale accesso di via Petrarca dalla Cadore Mare sarà esclusivamente limitato agli utenti e al personale del gestore idrico, nonché ai corrieri: gli automezzi in transito sulla Sp 15 che dovessero svoltare in direzione Cimetta, dunque, e coloro che da Cimetta vorranno immettersi sulla Provinciale da via Petrarca dovranno necessariamente utilizzare la nuova viabilità.

I commenti

«Quest’opera rappresenta un nuovo tassello verso il compimento di un progetto al quale lavoriamo per razionalizzare e centralizzare le nostre strutture, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente e puntuale il servizio erogato ai nostri 344mila cittadini serviti - spiega il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet -. La nuova viabilità, inoltre, permetterà un accesso al Polo logistico e alla nostra sede in totale sicurezza, sia per gli utenti, sia per i nostri dipendenti».

«La nuova bretella, complessiva di pista ciclabile, contribuisce a mettere ulteriormente in sicurezza un punto critico per il traffico, a tutto vantaggio dei residenti e di coloro che quotidianamente percorrono questa strada. Per la nostra amministrazione, aver contribuito alla realizzazione di queste opere è una grande soddisfazione - conclude la sindaca Lisa Tommasella -. Un plauso, naturalmente, va a Piave Servizi, che ha finanziato l’opera: questa è l’ennesima dimostrazione che le sinergie sul territorio funzionano».