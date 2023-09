Pista ciclopedonale da Mogliano Veneto verso Venezia: cantiere al via

Con una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità lunedì mattina, 25 settembre, all'incrocio tra il Terraglio e Via Ronzinella, è stato dato il via ai lavori di realizzazione della pista ciclopedonale in direzione Venezia, lungo il Terraglio.

Un’importante opera, lunga quasi due chilometri, che permetterà finalmente di collegare in sicurezza il centro di Mogliano Veneto con il Comune di Venezia e servire inoltre la Frazione di Marocco. Alla cerimonia di posa della prima pietra erano presenti, oltre al sindaco, l’Onorevole Marina Marchetto Aliprandi, l’Europarlamentare Onorevole Rosanna Conte, il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Treviso Claudio Sartor e i progettisti, ingegnere Antonio Martini e architetto Toni Follina oltre ad alcuni consiglieri comunali e assessori. Presente anche Don Samuele Facci, per la benedizione. Con i lavori di realizzazione della pista, si andrà a valorizzare ancora di più la bellissima strada delle ville con 56 nuovi punti di illuminazione pubblica a led, la posa di tre passerelle in acciaio sui canali e con la piantumazione di ben 100 platani che andranno a ripristinare il filare alberato, purtroppo ormai quasi scomparso a causa della contagiosa malattia del cancro colorato. Oltre alla pista ciclopedonale, che verrà ricavata prevalentemente sul lato ovest del Terraglio con una larghezza di 2,5 metri, verrà realizzato un marciapiedi che dall’intersezione con Via Ronzinella sale per 235 metri fino a via Mameli. Al termine della cerimonia, la Presidente Fiab Treviso, Susanna Maggioni, ha consegnato la bandiera di Mogliano Comune Ciclabile con il riconoscimento di due Bike Smile.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Bortolato, che dichiara: «L'opera, con un costo di ben 2 milioni 400mila euro, è completamente finanziata dal PNRR. Fondi straordinari che con un enorme e assiduo lavoro abbiamo ottenuto per la nostra Mogliano Veneto! Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza la nostra squadra di governo è riuscita ad ottenere quasi 7 milioni di euro; risorse destinate a opere pubbliche e a favorire i processi di digitalizzazione dell’Ente. Fondi che abbiamo già utilizzato o che stiamo utilizzando, dimostrando anche in questa occasione grande capacità di programmazione ed efficienza. Nonostante l’enorme burocrazia e grazie anche alla capacità dei nostri uffici comunali, abbiamo rispettato le strettissime tempistiche imposte dalle norme, dando oggi il via ai lavori. E anche in questa strategica partita continuiamo a lavorare ogni giorno per rendere la nostra città più bella, sicura e sostenibile».