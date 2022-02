Treviso, la pizzeria "Da Pasqualino" chiude dopo 63 anni di attività

Lunedì 31 gennaio è stato l'ultimo giorno di apertura per la storica pizzeria "Da Pasqualino" in Via Pescatori a Treviso. Già domenica l'insegna era stata dismessa ma, nell'ultimo giorno di gennaio, i titolari hanno deciso di tenere aperto a pranzo e organizzare un ultimo brindisi con amici e clienti prima di abbassare per l'ultima volta le serrande: fine di un'epoca.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la pizzeria "Da Pasqualino" era stata aperta nel 1959, 63 anni fa, dal giovane Antonio Mansi arrivato nella Marca da Ravello insieme alla moglie Anna D'Arrigo, intestataria della licenza. Il fratello Alfonso due anni prima aveva aperto la pizzeria "Da Fausta" portando per la prima volta la pizza napoletana in città. Anche "Da Pasqualino" ebbe subito grande successo: la posizione strategica, a pochi passi da Corso del Popolo, e il plateatico esterno i suoi punti di forza. Oggi la pizzeria a conduzione familiare era arrivata alla terza generazione: dal 2014 le nipoti di Antonio Mansi, Francesca e Angela, avevano preso in mano la gestione del locale insieme alla mamma. Il periodo legato al Covid e la crisi degli ultimi anni le hanno spinte a fermarsi e a prendersi un periodo di pausa.