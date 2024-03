Torna la "Primavera del Conegliano Valdobbiadene prosecco"

Fervono i preparativi per la nuova edizione della manifestazione che, con le sue 16 Mostre del vino, intende far vivere al pubblico la vera essenza delle colline dove nascono le bollicine più conosciute al mondo. Una rassegna fortemente collegata al territorio, come dimostra il nuovo nome che da oggi identificherà la manifestazione: Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco.

«La modifica del titolo del festival è una scelta che le Mostre del Vino hanno preso all’unanimità accogliendo i suggerimenti arrivati dal Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG – dichiara Giovanni Follador, presidente del Comitato organizzatore della rassegna – Con questa variazione siamo convinti che, agli occhi del visitatore, sarà ancora più evidente il legame tra le Mostre del Vino e il territorio su cui si sviluppa la manifestazione. Un segno inequivocabile di appartenenza che racchiude anche la volontà di comunicare a tuttotondo l’unicità di un vino che ha saputo conquistare il mondo e l’eccezionalità delle terre dove da secoli viene prodotto».

«Il Conegliano Valdobbiadene Prosecco non è solo un vino, ma un legame che unisce le persone attraverso momenti di convivialità e gioia. La "Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco" rappresenta un'opportunità unica per approfondire la conoscenza di questo straordinario spumante e per esplorare il territorio che lo ospita. È un'occasione formativa che va oltre il semplice piacere del palato, arricchendo la nostra conoscenza della cultura enologica e della tradizione che caratterizzano il vino. Crediamo fermamente nell'importanza di eventi come questo, che non solo promuovono il nostro prodotto, ma anche contribuiscono alla formazione e all'educazione degli appassionati e dei professionisti del settore, facendo scoprire loro le caratteristiche di ogni sottozona della Denominazione. Il 2023 è stato l’anno dell’affermazione della tipologia Rive che registrano una crescita del 10% in volume. Questo dato, insieme alla crescita del valore della produzione, sottolinea il posizionamento di qualità raggiunto dal Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG nel corso degli anni”, dichiara la Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, Elvira Bortolomiol. “Ringrazio tutti coloro che lavorano instancabilmente per rendere questa manifestazione un successo, e invito tutti a partecipare alla rassegna. Che sia un'edizione memorabile che rafforzi il nostro impegno verso l'eccellenza e la promozione del Conegliano Valdobbiadene, oggi esportato in oltre 150 Paesi nel mondo».

Sarà ancora una volta il territorio del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg ad accogliere l’itinerario culturale e gastronomico che, dal 16 marzo al 9 giugno, racconterà l’Alta Marca, i suoi piccoli borghi, i vigneti che decorano i pendii e le operose cantine che hanno reso celebre il vino del territorio.

Con la Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, giunta alla XXIX edizione, gastronomia, storia e cultura diventano un unico percorso, come testimonia il successo della rassegna che, da quasi tre decenni, si propone non come semplice manifestazione enogastronomica ma come viaggio nella bellezza alla scoperta dei luoghi in cui è nata la sapiente arte enologica del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, dove al “saper fare” si coniuga la valorizzazione di un ambiente unico al mondo, tanto da essere nominato Patrimonio dell’Umanità Unesco.

COLLINE DA CELEBRARE

In occasione della 3^ Giornata Regionale dei Colli Veneti, domenica 24 marzo, le Mostre di Primavera del Prosecco Superiore propongono “Bentornata Primavera”, giornata-evento con diverse attività per celebrare le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

In programma visite guidate, escursioni naturalistiche, degustazioni, e molte altre iniziative che intendono celebrare il Patrimonio dei Colli Veneti, ambienti da proteggere e salvaguardare.

Da non perdere: l'apertura della Casa Paterna di Zanzotto e delle Chiese più significative dell’Alta Marca a cura dell'Istituto Beato Toniolo

PRIMAVERA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO GUEST CARD

Un unico pass… tanti vantaggi! I turisti che visiteranno il territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità nel periodo da marzo a luglio 2024 potranno attivare la GUEST CARD che consentirà loro di vivere esperienze, visitare luoghi, acquistare prodotti tipici e portare a casa ricordi legati alla Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco, usufruendo di una serie di vantaggi e sconti per l’acquisto di prodotti e servizi nelle realtà del territorio.

Come si ottiene?

· Prenota un soggiorno di almeno una notte in una delle strutture ricettive convenzionate o visita gli Uffici IAT del territorio.

· Registrati tramite il link inviato dalla struttura stessa ed ottieni gratuitamente la Guest Card digitale. Per la registrazione sarà sufficiente inserire i propri dati di riferimento: nome, cognome, luogo di provenienza, e-mail.

Come si usa?

Per usufruire delle scontistiche riservate bisognerà esibirla, direttamente dal proprio smartphone o stampando la mail ricevuta, direttamente presso le attività convenzionate.

L’elenco dei fornitori e degli sconti è visibile nell’elenco e nella mappa online sul sito dell’evento.

Attraverso la mappa interattiva con tutte le strutture convenzionate, potrete programmare in anticipo il vostro itinerario tra le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Periodo di fruizione e validità

La card sarà valida da marzo a luglio 2024.

I servizi offerti potranno essere usufruiti dal titolare della Card e da ulteriori n. 2 adulti e n. 3 minori che lo accompagneranno. (esempio: sconto del 10% in Cantina per una degustazione, esibendo una tessera ne avranno diritto 3 adulti in totale, se un gruppo è più numeroso, dovrà esibire più Card).

IL CALENDARIO DELLE MOSTRE

Santo Stefano di Valdobbiadene Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG - 16-26 marzo

San Pietro di Barbozza Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG – 30 marzo – 14 aprile

Col San Martino Mostra del Valdobbiadene DOCG – 9 - 28 aprile

Conegliano Conegliano DOCG Street Wine and Food – 12 - 14 aprile

Miane Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG - dal 19 aprile al 1° maggio

Guia di Valdobbiadene Mostra del Valdobbiadene DOCG - dal 19 aprile al 5 maggio

San Giovanni di Valdobbiadene Mostra del Cartizze e del Valdobbiadene DOCG - dal 20 - 28 aprile

Cison di Valmarino Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG - dal 20 aprile al 1° maggio

Colbertaldo di Vidor Mostra del Valdobbiadene DOCG Rive di Colbertaldo e Vidor - dal 20 aprile al 1° maggio

Refrontolo Mostra dei Vini - dal 20 aprile al 5 maggio

Ogliano di Conegliano Mostra del Prosecco Superiore Rive di Ogliano - dal 26 aprile al 5 maggio

Combai È Verdiso - dal 3 al 12 maggio

Fregona Mostra del Torchiato e dei vini dei Colli di Conegliano DOCG - dal 9 al 19 maggio

Corbanese Mostra del Vino Superiore dei Colli - dal 18 maggio al 2 giugno

Vittorio Veneto Mostra dei Vini DOCG – dal 24 maggio al 2 giugno

San Pietro di Feletto Mostra dei Vini di Collina - dal 25 maggio al 9 giugno