Colline Prosecco Unesco, navette green da Conegliano per visitarle

Arrivare in treno a Conegliano e raggiungere in autobus, comodamente, le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, meta privilegiata del turismo enogastronomico e naturalistico, ormai nota al pubblico internazionale e luogo dichiarato dall’Unesco Patrimonio mondiale dell’umanità.

Da sabato 1° luglio sarà possibile farlo grazie Prosecco Hills Link, la nuova soluzione intermodale nata dalla sinergia fra Trenitalia e Mom, presentata ufficialmente oggi alla stampa a Conegliano, alla presenza di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, Stefano Marcon, Presidente Provincia di Treviso, e Martina Bertelle, vicepresidente, Giacomo Colladon, Presidente Mobilità di Marca, Ivan Aggazio, Direttore Direzione Regionale Veneto di Trenitalia, Fabio Chies, Sindaco di Conegliano, Marina Montedoro, Presidente associazione Patrimonio Colline Conegliano Valdobbiadene, Elvira Bortolomiol, Presidente Consorzio Tutela Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Molte le autorità presenti all’iniziativa, tra cui l’On. Gianangelo Bof, la vicepresidente di Regione del Veneto, Elisa De Berti, i consiglieri Regionali Sonia Brescacin, Tommaso Razzolini, Roberto Bet e i sindaci del territorio. Una iniziativa che intende valorizzare la mobilità sostenibile offrendo ai turisti l’opzione treno+bus per raggiungere o soggiornare tra borghi storici, cantine e percorsi naturalistici. Una proposta di trasporto sostenibile che consentirà di viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, raggiungendo la stazione di Conegliano da tutta Italia, per poi percorrere l’itinerario tra spettacolari colline con moderni autobus a basso impatto ambientale. Un progetto nato dalla collaborazione con il territorio.

Percorso e frequenza

La stazione di Conegliano è raggiungibile con i treni del Regionale di Trenitalia (80 corse il sabato e 68 i festivi). Ben 13 i comuni toccati dal percorso ad anello che, attraverso 38 possibili fermate, raggiunge le località più significative, attraversando borghi e vigneti: Conegliano, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Vidor, Valdobbiadene, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo e Vittorio Veneto.

Hop On e Hop Off

Nella stessa giornata sarà possibile scendere e salire quando si vuole, realizzando quindi il proprio itinerario in maniera personalizzata, attraverso più tappe. Per essere completato, il percorso ad anello tra le colline richiede circa 2 ore e 40 minuti a bordo bus.

Sei corse al giorno nei weekend

Prosecco Hill Link sarà in servizio dal 1° luglio fino all’autunno, nei giorni di sabato, domenica e festivi. Saranno sei le corse a disposizione ogni giorno, i cui orari di partenza sono cadenzati con gli arrivi/partenze dei treni alla stazione di Conegliano. Il servizio inizia quindi alle 9:50 e termina alle 19:55 con l’ultimo autobus in arrivo in stazione. Apposita segnaletica alle fermate e livrea personalizzata dei bus dedicati al servizio aiuteranno i visitatori a identificare il progetto.

Tariffe e sistemi di acquisto

Già disponibili i biglietti per Prosecco HIlls Link, treno+bus acquistabili in un’unica soluzione tramite tutti i canali di vendita Trenitalia. Il biglietto per il solo bus è inoltre disponibile su tutti i canali di vendita Mom, oltre che a bordo. Sarà possibile scegliere tra due tariffe: 1 Day Card: 15 euro (valido 24 ore dalla convalida) e 2 Days Card: 22 euro (valido 48 ore dalla convalida). Entrambi i titoli di viaggio danno diritto anche ad utilizzare illimitatamente anche tutti i servizi di trasporto della rete urbana/extraurbana di Mom.

I commenti

«Ringrazio Mom con il presidente Colladon e Trenitalia con il direttore Aggazio - le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto - perché con oggi si apre una grande sfida che si inserisce in quella di investire sul turismo emozionale, su circuiti minori solo per ora. Al decimo anno dall’inserimento nel Patrimonio Umanità Unesco, sulle Colline del Prosecco si aspetteranno 1 milione di presenze turistiche. Oggi siamo la regione più turistica d’Italia e possiamo vantare un altro primato: delle 25.000 biciclette che vengono caricate sui treni, il 25% sono nel Veneto. Questo è il futuro. Faremo in modo che dal vagone ferroviario possano passare nel contenitore del pullman. Senza dimenticare che quest’ultimo deve avere un bagagliaio capiente perché deve trasportare i cartoni con le bottiglie acquistati dai turisti; non c’è viaggio senza souvenir. Unica pecca - conclude il Governatore - il colore dell'autobus. Non si tratta di un commento politico (le navette sono rosse) ma solo estetico. Ci batteremo perché sui due nuovi autobus venga messa l'immagine delle colline del Prosecco».

«Nel progetto Prosecco Hills Link, Mom ha svolto un attivo ruolo di regia - aggiunge Giacomo Colladon, presidente Mobilità di Marca – dimostrandosi, ancora una volta, un’azienda in grado di interpretare le esigenze del territorio. Questa innovativa offerta di trasporto ci ha visti impegnati nel dialogo con tanti attori e istituzioni del territorio, con i quali abbiamo condiviso l’esigenza di creare una proposta che mettesse al primo posto la sostenibilità e la tutela delle nostre Colline patrimonio Unesco. L'accordo siglato con il primo player del trasporto pubblico e la nostra organizzazione per il cosiddetto “ultimo miglio" con bus di ultima generazione a basso impatto ambientale vanno proprio in questa direzione, consentendo di offrire al turismo nazionale e internazionale una proposta di visita tagliata su misura per un delicato contesto come quello delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

Fabio Chies, sindaco di Conegliano, commenta: “Ho la fortuna e l’orgoglio di essere alla guida di una città dal territorio unico, dove la mano dell’uomo fin dal periodo medievale ha contribuito a modellare le dolci e verdi colline del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene dal 2019 Patrimonio Unesco. Un territorio che regala borghi affascinanti, ricchi di arte e cultura circondati dalla natura con sentieri e spazi verdi nei quali è possibile effettuare escursioni a piedi e in mountain bike durante tutto l’anno, approfittando di una tappa per degustare i piatti tipici della tradizione culinaria veneta accompagnati da un buon calice di prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg. La nuova soluzione intermodale ideata da Mom e Trenitalia con l’avvio della Prosecco Hills Link è sicuramente un’importante passo avanti per il turismo coneglianese e di tutto il territorio. Valorizzando la mobilità sostenibile è possibile raggiungere, con un bus che parte direttamente dalla stazione di Conegliano gli altri 13 Comuni Patrimonio Unesco, percorrendone grazie alle 38 possibili fermate i centri storici, le cantine e gli itinerari naturalistici che offrono le nostre colline».

«L’intermobilità rotaia-gomma è oggi una realtà ed una soluzione che piace ai viaggiatori e ai turisti - le parole di Marina Montedoro, presidente per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene - Partendo da questa considerazione e dalla necessità di permettere di fruire del paesaggio delle Colline dì Conegliano e Valdobbiadene con una logistica semplificata, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Trenitalia e MOM di attivare un collegamento per raggiungere e visitare il nostro patrimonio UNESCO. Questo progetto rappresenta una soluzione nuova che ci permette di sfruttare al meglio la stazione ferroviaria di Conegliano, valorizzando la porta di ingresso est delle colline, collegando la core zone in un percorso circolare che, dopo aver attraversato i punti più iconici del territorio, ritorna a Conegliano. Siamo entusiasti di questa iniziativa che ci permette di collaborare ancora con Mom, di qualificare e differenziare l’offerta turistica e di rafforzare il legame con il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, nostro partner in un percorso di valorizzazione del territorio che include arte, cultura, trasporti e prodotti enogastronomici».

«Prosecco Hills Link è una collaborazione che ci rende fieri di poter rafforzare la conoscenza delle nostre Colline e della sua bollicina, icona del saper fare italiano. L’iniziativa cade nel periodo di massima concentrazione di turisti ed enoturisti e vogliamo aprire loro le porte delle nostre cantine e delle nostre vigne - conclude Elvira Bortolomiol, presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG - Il nostro Consorzio si fa da sempre promotore di iniziative volte a sostenere la valorizzazione del nostro territorio, della nostra comunità, per tutti noi doni preziosi, ed è per loro che abbiamo il dovere di far fruttare al meglio le nostre peculiarità e le nostre risorse per poter offrire un contributo concreto al nostro territorio ed essere un punto di riferimento anche per le altre realtà. Abbiamo una visione ampia e lungimirante delle potenzialità della denominazione e siamo consapevoli che il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG resterà sempre l’emblema di queste colline».