Cimitero di Sernaglia, terminata la riqualificazione del parcheggio

Sono terminati in questi giorni i lavori di riqualificazione del parcheggio del cimitero di Sernaglia della Battaglia che, insieme all’intervento di riqualifica del piazzale di viale della Rimembranza e ai prossimi lavori di realizzazione della messa in sicurezza di via Gravette, risulta uno snodo importante nel sistema di connessioni tra il centro e le frazioni. Un'area nella quale insistono scuole e impianti sportivi, anche per questo è importante la messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili.

Uno degli obiettivi principali del progetto, costato complessivamente 78mila euro, era quello di realizzare il collegamento del percorso previsto su via Gravette con le aree centrali e completare così la connessione con la frazione di Falzè rendendo continuo il tratto che attualmente termina all’inizio di via Gravette a sud, in prossimità dell’incrocio con la Provinciale 34 (via Fontigo). Questo collegamento costituisce uno degli elementi principali nella definizione della rete dei percorsi della mobilità lenta sia di carattere funzionale urbano, sia paesaggistico-ambientale, con la connessione con luoghi importanti dal punto di vista naturalistico quali le Fontane bianche. Il tratto di percorso ciclopedonale realizzato assicura, inoltre, con l’ attraversamento pedonale, il collegamento con l’area e i percorsi in fase di realizzazione su viale della Rimembranza. Altro obiettivo primario dell’intervento è stata la messa in sicurezza della strada e, in particolare, degli utenti deboli, quali pedoni e ciclisti, attraverso un intervento che qualifica il contesto anche dal punto di vista del verde urbano.

È stato infatti realizzato un miglioramento ambientale e di confort della zona attraverso un’operazione di riduzione delle aree impermeabili, l’introduzione di spazi verdi e di vegetazione sia arborea che arbustiva. Sono stati utilizzati materiali e soluzioni che consentono l’infiltrazione dell’acqua nel suolo, ossia pavimentazioni drenanti, per una corretta ed efficiente regimazione idraulica delle acque piovane, con relativo miglioramento del microclima. Allo stesso modo l’incremento e la diversificazione della vegetazione con alberi, arbusti, erbacee tappezzanti ha notevoli effetti sul miglioramento paesaggistico e ambientale, quali l’assorbimento di CO2 e altri inquinanti, e la cattura di polveri sottili. Tutti i materiali utilizzati sono in grado di ridurre il più possibile l’impatto dell’intervento sull’ambiente. Le componenti vegetali costituiscono un elemento importante che accompagna la percezione di questa parte del territorio di Sernaglia e dei legami con il suo intorno ricco di valenze naturalistiche. Il nuovo percorso ciclopedonale, oltre all’attenzione alla mobilità sostenibile, abbatte le barriere architettoniche consentendo la mobilità delle persone con capacità motoria ridotta o impedita, oltre che di cittadini comunque suscettibili di maggior attenzione, quali mamme con i passeggino o bambini in genere e anziani.

Il commento

«Sono interventi che fanno parte di un progetto più ampio di qualificazione strategica dell’area per valorizzarne l’uso e la qualità - conclude il sindaco Mirco Villanova -. Un progetto che oltre a generare percorsi di mobilità lenta e sostenibile, si propone di sviluppare un contesto urbano di miglioramento del centro, con l’obiettivo di renderlo maggiormente funzionale, fruibile e gradevole, vista la presenza delle diverse attività. Con questo progetto, insieme ad altri futuri, l'amministrazione comunale ha l’ambizione di sviluppare e offrire un contesto urbano più vicino alle esigenze di ciascun cittadino».