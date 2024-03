Asolo, l'assessore Silvestrini rimossa dall'incarico: «Troppe assenze»

Troppe assenze, spesso ingiustificate: il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, ha sollevato dall'incarico di assessore Rosy Silvestrini revocandole la delega e assumendosi gli incarichi alla Pubblica istruzione e alle Politiche sociali e di comunità fino alle prossime elezioni comunali.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", le assenze dell'ormai ex-assessore Silvestrini erano state discusse anche durante l'ultimo consiglio comunale, lunedì 11 marzo, dopo che il caso era stato sollevato dal consigliere di opposizione Nico Basso ("Ancora verso il futuro"), che aveva fatto notare al sindaco l'assenza dell'assessore a diverse sedute del consiglio e delle altre attività delle commissioni. Silvestrini aveva replicato, rimarcando i progetti da lei seguiti, dai lavori di coordinamento delle Città dell'olio al progetto sull'educazione all'affettività nelle scuole di quattro istituti comprensivi di Asolo, Pieve del Grappa, San Zenone degli Ezzelini e Maser. Attività che però non sono bastate a farle mantenere l'incarico di assessore fino al termine del mandato. Il sito internet del Comune di Asolo ha rimosso foto e contatti dell'assessore che lamenta però di non aver ricevuto nessuna comunicazione ufficiale sulla fine dell'incarico.