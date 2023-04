Area sud del municipio di San Zenone, al via la riorganizzazione urbanistico-viaria del centro

A pochi giorni dall’avvio del cantiere in centro a Ca’ Rainati, anche il centro del capoluogo di San Zenone degli Ezzelini è interessato dall’avvio di un altro progetto, altrettanto importante per la riqualificazione dell’area a sud del Municipio a sua volta recentemente riqualificato. Si è tenuta sabato mattina, 29 aprile, la posa della prima pietra da parte del sindaco, Fabio Marin, e dell’assessore ai lavori pubblici, Filippo Tombolato, di quella che diventerà la piazza del Donatore, ovvero il piano di recupero dell’area a sud del Palazzo comunale.

Un’area di circa 4300 metri quadrati in gran parte di proprietà del Comune ed in parte (per 1700 mq) di proprietà privata che da tempo richiedeva un intervento di riqualificazione generale sia per migliorare il decoro che la funzionalità. Il progetto del costo di circa 860mila euro - realizzato dallo Studio Pasinetti & Muffatto Architetti di Dolo (VE) prevede lo sviluppo delle opere in tre stralci. Il primo stralcio interessa l’area prospicente il municipio dove l’attuale ghiaino lascerà posto ad una pavimentazione in lastre di pietra di trachite posizionate in modo da creare una sorta di patchwork così da definire gli spazi e ravvivare l’aspetto estetico della piazza. A definire la scansione delle campiture saranno delle lastre in marmo di colore chiaro che correranno parallele tra loro fino ad incrociare le vasche di verde predisposte a filtro in corrispondenza degli accessi dal nuovo parcheggio.

Sul disegno della piazza saranno posizionati nuovi pali di illuminazione e nuove vasche di verde con piantumazioni che andranno a sostituire e integrare i pini marittimi esistenti. Ad accompagnare il sistema di verde integrato al lastricato della piazza, ci saranno anche sedute e panche sempre rivestite con lastre di pietra di colore chiaro come quelle utilizzate a pavimento. Questo primo stralcio avrà un costo di 165mila euro completamente finanziato dal contributo ministeriale poi convertito in contributo PNRR e sarà completato entro la fine del 2023.

Il secondo stralcio, invece, il cui progetto esecutivo-definitivo è stato depositato dal professionista incaricato ieri 28 aprile 2023 verrà approvato dalla Giunta comunale la prossima settimana, prevede la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico nell’area privata a sud del Municipio in corso di acquisizione mediante procedura espropriativa avviata nel mese di dicembre 2022 : è previsto un nuovo accesso da via Verdi ed un sistema distributivo degli stalli per circa 47 nuovi posti auto pubblici con adeguati percorsi pedonali su marciapiedi e rampe per permettere l’accesso ai portatori di handicap. I lavori di questo secondo stralcio del costo di 350 mila euro avranno inizio al termine delle procedure di gara che verranno avviate dalla stazione appaltante della provincia di Treviso entro il mese di giugno per dare inizio ai lavori nel mese di settembre.

Il terzo stralcio, infine, strettamente collegato all’avvio dei lavori del riassetto viabilistico del tratto urbano della S.P. n. 248 “Schiavonesca-Marosticana” previsti per l’estate con la costruzione della nuova rotatoria all’intersezione con via Marini, interessa l’asse di collegamento nord-sud, tra via Roma e il nuovo parcheggio, e quello est-ovest, tra il parco pubblico comunale a nord delle scuole e la nuova piazza del donatore. L’accesso alla piazza avviene infatti attraverso un nuovo sistema di discesa, vista la differenza altimetrica di quota, da nord con una nuova scala adiacente il lato est del municipio, da est con la discesa del marciapiede in rampa fino al raccordo di ingresso alla piazza. Tra questi due ingressi proprio per la differenza di quota rispetto a via Roma, viene realizzato un sistema di terrapieni a vasche di verde per compensare e contenere le altezze generate: un anfiteatro verde che si affaccia nella piazza, uno spazio che può essere o anche per manifestazioni ed incontri pubblici e/o qualsiasi altro tipo di evento.

Per questo terzo stralcio (del costo previsto di circa 350mila euro) è in corso di ultimazione la progettazione esecutiva al fine di reperire le relative fonti di finanziamento in esito alla richiesta di contributi per la rigenerazione urbana o mediante l’esito favorevole del contenzioso regionale.

Commenta il sindaco, Fabio Marin: «Il valore dell’intervento è triplice perché da un lato si riqualifica un’area che necessitava di un miglioramento nel suo decoro generale, dall’altro viene creato lo spazio per ospitare la Piazza del donatore che avrà caratteristiche di spazio sociale e consentirà la possibilità di aggregazione e di accesso agli uffici comunali ed infine si completa quel piano di miglioramento funzionale del centro che ha visto il restyling completo del Municipio e che coinvolgerà anche l’assetto viabilistico con la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Marini e via Roma. Rotatoria che, ricordo, è oggetto del contendere con la Regione Veneto che, già nel 2012, aveva sottoscritto un accordo di programma (mai portato a termine) che prevedeva la realizzazione di una serie di opere compensative e mitigatrici della SPV proprio nel centro cittadino. Ironia della sorte vuole che, nonostante in questi giorni ci sia stata l’udienza presso il Consiglio di Stato, nel frattempo il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 490mila euro per realizzare la rotatoria in centro, i cui lavori partiranno proprio nei prossimi mesi».

Aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Filippo Tombolato: «Questo primo stralcio consentirà di realizzare uno spazio adatto ad ospitare manifestazioni ed eventi pubblici ed aumentare la qualità dell’area grazie alla realizzazione di pavimentazioni pregiate, il posizionamento di arredo urbano (oggi inesistente) come sedute, cestini, dissuasori, fioriere che rendano più gradevole anche ai pedoni l’uso degli spazi pubblici e, non meno importante, generare un nuovo utilizzo del piazzale da parte dei pedoni e dai portatori, di handicap che ad oggi ne fruiscono parzialmente per assenza di percorsi data l’assenza di marciapiedi».