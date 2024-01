Senza dimora via da Santa Maria del Sile: «Dodici letti nel seminario vescovile»

Un’accoglienza da dodici posti letto negli spazi del Seminario vescovile: è questa l’iniziativa della diocesi di Treviso per contribuire a dare una risposta al momento di particolare difficoltà che sta vivendo la città. La settimana prossima, infatti, le persone attualmente accolte nella chiesa di Santa Maria del Sile, insieme ad altri senza dimora in attesa di accoglienza nel dormitorio della Casa della Carità, troveranno sistemazione per la notte in alcuni locali del Seminario, attualmente liberi, e messi a disposizione dalla diocesi.

Nuova sistemazione

Si tratta di locali autonomi, con accesso indipendente dall’esterno, forniti di servizi e del necessario a una dignitosa sistemazione per trascorrere al riparo le fredde notti invernali. Uno spazio a sé, a tutela della vita ordinaria della comunità del Seminario, delle attività dei giovani seminaristi e di tutte le iniziative culturali e formative che si svolgono all’interno del Seminario durante il giorno e la sera, ma soprattutto a tutela degli ospiti stessi, dei quali va salvaguardata la tranquillità e la riservatezza. L’esperienza, della durata di qualche mese, sarà coordinata dalla Caritas diocesana e accompagnata dagli operatori della cooperativa La Esse che hanno esperienza in questo campo avendo gestito in passato il dormitorio di via Pasubio, oltre ad avere l’apporto di volontari qualificati.

Il commento

«È il segno di una presenza della Chiesa trevigiana in un momento di particolare difficoltà per la situazione di queste persone, aggravata dal freddo - sottolinea don Bruno Baratto, coordinatore ad interim delle attività di Caritas Tarvisina -. Tutti sappiamo che la soluzione a questi particolari problemi è responsabilità primariamente dello Stato e delle Amministrazioni locali; tuttavia, la comunità cristiana, da sempre impegnata accanto alle diverse povertà, a livello diocesano e soprattutto nelle parrocchie, con tante iniziative e volontari straordinari, ha voluto fare questa scelta di ulteriore vicinanza. L’auspicio è che soluzioni strutturali per il futuro siano individuate per tempo, senza ritrovarci a dare risposte emergenziali in pieno inverno».