“Solidarietà in circolo”: il PD raccoglie beni alimentari per i bisognosi

I tre circoli del Partito Democratico Unione Comunale di Treviso hanno aperto le porte della propria sede (in via Stradella A n.4 in Prato della Fiera) in questi giorni, rispondendo all’iniziativa “Solidarietà in circolo” lanciata dal Partito Democratico nazionale. La sede di Fiera è, infatti, aperta a tutti i cittadini che vogliono donare beni alimentari e di prima necessità tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 ed il sabato (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19) fino a sabato 19 dicembre.

Quanto raccolto verrà donato alle associazioni locali che già si occupano di aiutare persone e famiglie bisognose della città. Presso la sede di Fiera il Partito Democratico raccoglie dunque: pasta e riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, legumi, fagioli, ecc.), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, panettoni, biscotti, prodotti per l’infanzia e prodotti per l’igiene personale e della casa. «I circoli del PD di Treviso - spiegano Liana Manfio (segretaria del Circolo Nord) e Stefano Pelloni (Capogruppo Consiglieri Comunali PD di Treviso) - desiderano collaborare alla grande gara di solidarietà cui in molti stanno partecipando per non abbandonare le persone e le famiglie che si trovano in difficoltà. Forse è un impegno atipico per un partito ma crediamo che valga la pena uscire dalle logiche consuete per fare invece un intervento concreto in favore di chi sta facendo fatica ad arrivare a fine mese. Abbiamo aderito all’iniziativa in quanto vogliamo essere più vicini a tutta la cittadinanza, non solo a chi la pensa come noi».

Concludono, infine, i tre segretari dei circoli (Andrea Nilandi Segretario Circolo PD Treviso Centro, Giuseppe Pesante Segretario Circolo PD Treviso Sud, Giovanni Tonella Segretario PD dell’Unione Comunale di Treviso): «Oltre che raccogliere pensiero e aspirazioni del cittadino, oltre che formulare proposte e rivendicare diritti, oltre che amministrare nelle giuste sedi, fare politica ti porta a conoscere difficoltà e bisogni primari, davanti ai quali se puoi fare qualcosa, devi fare qualcosa, nel superiore rispetto di valori e principi che ispirano ogni azione del Partito Democratico».

