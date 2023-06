Una biblioteca da sogno, premiati i lavori degli alunni di Spresiano

Otto classi di varie scuole del Comune di Spresiano hanno vinto il concorso: "Una Biblioteca da Sogno". Una "competizione", promossa in occasione della ricorrenza dei 50 anni della Biblioteca di Spresiano e dedicata ai bambini e ragazzi dell' Istituto Comprensivo del Comune. Il Concorso espressivo aveva due sezioni: una dedicata alle Primarie "Una biblioteca da sogno", l'altra alle classi della Secondaria "Storie di ordinaria biblioteca".

Ai più piccoli si è chiesto di dare libero sfogo alla fantasia immaginando tutto ciò che dovrebbe essere, ciò che deve contenere, cosa si dovrebbe poter fare in biblioteca; ai ragazzi più grandi si è invece chiesto di parlare delle loro esperienze positive in biblioteca con l'obiettivo di invogliare i loro coetanei a frequentarla. Sia dagli uni che dagli altri, sono arrivati abbondanti suggerimenti, una fonte davvero ricca di spunti per l'amministrazione e i bibliotecari. Grandissimo il riscontro durante la cerimonia per la premiazione degli alunni.

«È stato un bel momento di condivisione dove ciascun bambino e ciascun ragazzo è stato premiato per avere preso parte alla promozione della lettura, avendo, con la sua partecipazione al concorso, portato un contributo concreto anche alla biblioteca del suo plesso scolastico» ha spiegato Paolo Tagliapietra, assessore comunale alla scuola.

Le classi premiate

La 1B del plesso di Spresiano con un testo scritto.

La 1A del plesso di Lovadina con un elaborato grafico.

Per il plesso di Visnadello la 2A con un testo scritto, la 5B con un elaborato grafico e la 5A con una menzione speciale.

Per "Storie di ordinaria biblioteca": la 1B della scuola secondaria " Emilio Lovarini" con un testo scritto, la 2D con un elaborato grafico e la 3D con elaborati video/fotografici.