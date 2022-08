Ferragosto, l'elenco dei supermercati aperti a Treviso

Supermercati aperti anche a Ferragosto: sì, ma solo mezza giornata. In centro storico a Treviso il Conad di via Risorgimento aprirà dalle 7.30 fino alle 14. Una scelta comune anche per altri punti vendita del capoluogo come il Despar di Borgo Cavalli, in servizio dalle 9 alle 13 mentre l’In’s rimarrà chiuso. Il Pam di via Zorzetto terrà aperto dalla mattina fino alle 20.30. Orario solo mattutino (9-13) per il Cadoro di via Postumia e per il vicino Lidl che terrà aperto dalle 8.30 alle 13.30. Apertura dalle 8 alle 14 invece per il Conad di Fiera così come per quello di San Lazzaro, in via Ghirada, che rispetterà gli stessi orari. Scelta condivisa anche dal vicino nuovo Interspar del Terraglio (ex Metalcrom), che per Ferragosto lavorerà solo dalle 8.30 alle 13.30.

Fuori città

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", orario da mattina a sera per il nuovo punto vendita Aldi al parco commerciale di Fiera. Chiuso tutto il giorno il supermercato Famila di Sant’Antonino e quello in Strada Ovest. Aperto fino alle 13 l’In’s di viale Felissent così come il punto vendita di Sant’Angelo e quello di via Venier, vicino alla Chiesa Votiva. Dalle 8 alle 13 porte aperte al Dpiù di San Pelaio. Aperti tutto il giorno il Lidl tra via Ellero e viale della Repubblica e il Panorama alle Stiore. A Monigo invece il Lando della Feltrina aprirà i battenti dalle 8 alle 19 in linea con il punto vendita di Preganziol. A San Giuseppe sarà chiuso il Mega, lungo la Noalese.

I centri commerciali

Chiuso a Ferragosto il market all’interno del centro commerciale Emisfero a Silea così come quello all’interno del grande parco commerciale del Tiziano di Olmi dove resteranno invece aperti i ristoranti. Scelta diversa invece per l’ipermercato all’interno del parco commerciale Panorama di Villorba che sarà aperto dalle 8 alle 21 mentre i negozi alzeranno la serranda alle 10 e chiuderanno alle 20.