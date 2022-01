Tamponi: «Dal 27 gennaio nuove modalità di accesso ai Covid point»

Da lunedì 24 gennaio sarà attiva la nuova piattaforma regionale per la prenotazione online del tampone di fine isolamento per i soggetti risultati positivi a un test effettuato in Veneto. Per prenotarsi servirà il codice fiscale e le ultime sei cifre della tessera Team che andranno inserite accedendo:

In questa prima fase si potrà prenotare il tampone di fine isolamento nei Covid Point dell’Ulss 2 a partire da giovedì 27 gennaio, i risultati positivi al test fino a 4 giorni antecedenti l’inizio delle nuova modalità di prenotazione. I contatti di positivi e le persone con sintomi che devono effettuare un tampone per accertare l’eventuale presenza del Covid (in possesso rispettivamente di disposizione del Dipartimento di Prevenzione o di impegnativa del medico) continueranno invece, finché la piattaforma non sarà implementata, ad avere accesso diretto ai punti tampone senza prenotazione in fasce orarie dedicate. Essendo i primi slot prenotabili disponibili da giovedì 27 gennaio, fino a mercoledì 26 gennaio l’accesso ai punti tampone dell’Ulss 2 continuerà con le attuali modalità, ovvero senza prenotazione. Da giovedì 27 gennaio, invece, le fasce orarie di accesso ai Covid Point saranno differenziate tra prenotati e non prenotati come indicato nella tabella sottostante:

Gli utenti prenotati potranno presentarsi al massimo 15 minuti prima dell’orario prescelto. Agli utenti con accesso diretto sarà consentito l’ingresso 15 minuti prima dell’inizio della fascia oraria di riferimento (quindi dalle 13.45 ad Altivole, Conegliano e Treviso, dalle 11.45 a Oderzo). L'Ulss 2 raccomanda a tutti i cittadini il rispetto dell’orario di prenotazione al fine di non creare disagi e problemi alla viabilità. Bambini e ragazzi coinvolti negli screening scolastici continueranno ad accedere a Covid point dedicati negli orari indicati nel provvedimento scolastico.

Sempre da lunedì 24 gennaio i tamponi di fine isolamento per i soggetti precedentemente positivi o di fine quarantena per i contatti stretti di caso potranno essere eseguiti gratuitamente anche presso le farmacie e gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale o dei Pediatri di Libera Scelta. Alla luce dei flussi di utenti che saranno registrati nei Punti tampone a partire da giovedì 27 gennaio l’Ulss 2 si riserva di modificare/potenziare le fasce orarie dedicate a prenotati e non prenotati, al fine di ottimizzare il servizio. Eventuali variazioni saranno comunicate dal'azienda sanitaria.