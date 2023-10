Stagione sciistica 23/24, il Trentino si raggiunge in pullman dall’aeroporto di Treviso

Per la stagione sciistica, FlixBus e FlySki stringono un accordo per consentire di raggiungere con facilità dall’aeroporto di Treviso alcune delle più note località trentine. Su tutti i canali di vendita FlixBus sono già acquistabili biglietti per corse operate da FlySki per circa 30 mete sciistiche in vari comprensori, dalla Val di Fiemme alla Val di Fassa, con partenze dal 7 dicembre. Grazie al collegamento con l’aeroporto Antonio Canova, il servizio potrà essere utile non solo alle persone in partenza dal territorio, ma anche da quelle che arriveranno in aereo dagli altri Paesi.

La stessa città di Treviso potrà beneficiare dell’arrivo dall’estero di persone che si potrebbero trattenere in città prima di ripartire per il Trentino, generando un indotto a livello turistico. Precisamente, dall’aeroporto Antonio Canova saranno raggiungibili con facilità i comprensori di Val di Fiemme, Val di Fassa, San Martino di Castrozza-Primiero e Bellamonte. Tra le mete più note, solo per citarne alcune, vi sono Cavalese, Predazzo, Moena, Passo San Pellegrino, Canazei e San Martino di Castrozza. Le corse partiranno giovedì 7 dicembre e saranno poi attive ogni fine settimana fino ad aprile, sia il sabato che la domenica, e nelle giornate di martedì 26 dicembre e martedì 2 gennaio.