Vento forte su coste e pianura, stato di attenzione per il meteo in Veneto

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale, alla luce delle previsioni meteo, ha dichiarato la fase operativa di attenzione (da riconfigurare a livello locale in fase di preallarme o allarme a seconda dell’intensità del vento) per vento forte sulla costa, in particolare su quella centro meridionale dove sono previste anche raffiche intense, e sulla pianura adiacente. Lo Stato di attenzione è fissato dalle ore 18 di oggi alle ore 12 di domani, domenica 17 aprile 2022.