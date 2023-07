La Nostra Famiglia, doppio appuntamento per il 50esimo anniversario

Cinquant'anni di presenza al Centro e in Centro: questi i messaggi che La Nostra Famiglia vuole lanciare in occasione dell’anniversario della propria sede trevigiana, che dal 1973 offre cura e riabilitazione per i bambini con disabilità.

Gli appuntamenti

Due infatti gli eventi in programma per i festeggiamenti: sabato 22 luglio, presso la sede di via Ellero, si è tenuto "La Nostra Famiglia… al Centro", una mattinata all’insegna del divertimento e del ricordo con quanti si sono incontrati grazie al servizio dell’Associazione, con i bambini di ieri e di oggi, con le loro famiglie, gli operatori e gli amici, con la comunità delle Piccole Apostole della Carità che nel corso degli anni hanno vissuto e operato a Treviso. Questo momento, organizzato assieme all’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia, è servito per rinsaldare anche lo stretto legame con le famiglie di ieri e di oggi, sensibilizzando proprio le giovani coppie ad avvicinarsi a questa preziosa realtà. Hanno portato i saluti il direttore del Centro Simonetta Rinaldi ed il Direttore Generale del Veneto dott. Andrea De Vido che ha sottolineato come il centro sia integrato con la città di Treviso grazie ad una sinergia tra tutte le parti in causa. Ha preso la parola Teresina Piazza il primo direttore del Centro che ha parlato come all’inizio tante famiglie avevano chiesto la nascita di un centro specializzato a Treviso e tra le famiglie che si erano adoperate per questo c’era anche la famiglia Benetton e Pagnossin. Toccanti le testimonianze di alcuni genitori che hanno raccontato le loro storie e come all’interno del Centro di Riabilitazione si siano sempre sentite accolte ed aiutate grazie anche a bravi operatori che agiscono con professionalità e competenza. Erano presenti circa 200 persone che hanno vissuto un bel momento di festa. Il 23 settembre sarà la volta de: "La Nostra Famiglia…in Centro", con la santa Messa in Duomo presieduta dal Vescovo Tomasi e lo spettacolo de “Gli Alcuni” in Piazza dei Signori.

L'associazione

La struttura, tra le prime realtà riabilitative riconosciute in Veneto dal Servizio Sanitario Nazionale, offre per l'età evolutiva una rete organica e coordinata per il recupero funzionale di disabilità plurime e complesse: si caratterizza per il lavoro d’équipe, svolto in modo coordinato da medici, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti e operatori della riabilitazione e per l’affidabilità degli interventi medico-riabilitativi basati su concezioni, metodi e tecniche che hanno ottenuto una validazione scientifica. Gli interventi sono continuamente verificati ed aggiornati, diventando anche oggetto di studio e di ricerca.

Presi in carico quasi mille bambini

Il Centro di Treviso oggi vede la presenza di 924 bambini in regime ambulatoriale mentre 57 accedono in forma diurna, per trattamenti riabilitativi intensivi, comprensivi di didattica e di educazione specializzata. Prestano servizio 48 operatori, che lavorano per una presa in carico “globale”: l’approccio infatti non si limita ad interventi e cure di carattere sanitario, ma mira ad ottenere il benessere esistenziale individuale e familiare, tenendo conto delle difficoltà scolastiche e lavorative, offrendo i supporti tecnici e sociali per il miglior inserimento possibile in famiglia, nel lavoro, nell’ambiente di vita. Il Centro inoltre è abilitato dalla Regione Veneto al rilascio delle diagnosi e certificazioni per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. A settembre la presentazione del Bilancio di Missione presso Confindustria. Per segnare ulteriormente l’importanza del 50° anno di attività a Treviso, La Nostra Famiglia sta organizzando per il 20 di settembre l’evento di presentazione in Veneto del Bilancio di Missione presso la sede istituzionale di Confindustria “Palazzo Giacomelli”.

Il commento

«La presenza dell'associazione a Treviso ha un valore e un significato che affonda le sue radici all’inizio degli anni ‘70 - spiega il direttore regionale dell'associazione, Andrea De Vido -: infatti la città capoluogo della Marca Trevigiana aveva ben compreso l’importanza della presenza di un centro specializzato in grado di prendersi cura dei bambini con disabilità, poiché parecchie famiglie erano costrette a lunghi viaggi per trovare risposte ai bisogni dei propri figli. Ci sono situazioni che con il tempo rischiano di sbiadire, ma che invece sono ben impresse nella mente e nel cuore di chi ha camminato con La Nostra Famiglia, accompagnando i bambini e i genitori nella ricerca di risposte ai propri bisogni di salute» conclude De Vido, che sottolinea come i festeggiamenti vogliono ripercorrere un cammino di comunità che si prende cura delle persone e dei bambini con disabilità.