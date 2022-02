Fondi Pnrr della Regione Veneto per le scuole: alla Provincia di Treviso altri 15 milioni

La Provincia di Treviso ha ottenuto il riconoscimento di ulteriori finanziamenti per l’Edilizia Scolastica dai fondi PNRR assegnati alla gestione della Regione: si tratta di 15.416.253,23 euro destinati al finanziamento di 5 grandi interventi sul territorio. I fondi complessivamente assegnati alla Regione del Veneto erano 54.170.844,10 euro di cui 37.919.590,87 destinati ai Comuni e 16.251.253,23 destinati a Province e Città Metropolitana, dei quali la Provincia di Treviso ne ha ottenuti più di 15 grazie ai progetti presentati. Il decreto è stato trasmesso dalla Regione al Ministero per l’approvazione definitiva.

I progetto presentati che hanno ottenuto il riconoscimento dei finanziamenti sono:

Istituto “Veronese” di Montebelluna: realizzazione nuova sede, secondo stralcio: 3.345.893,99 euro

Liceo “Flaminio” di Vittorio Veneto, miglioramento sismico del corpo C: 2.859.304,43 euro

Istituto “Cerletti” di Conegliano, miglioramento sismico: 2.926.770,70

Istituto “Pittoni” di Conegliano: realizzazione nuova sede, primo stralcio: 3.246.937,28

Istituto “Pittoni” di Conegliano: realizzazione nuova sede, secondo stralcio: 3.037.346,83

«Un altro importante riconoscimento al lavoro della squadra della Provincia: portiamo a casa altri 15 milioni di euro (su 16 di stanziamento complessivo) di fondi PNRR per le nuove realizzazioni e i miglioramenti sismici – il commento di Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – Il tutto grazie al grande lavoro dei nostri tecnici. La Provincia di Treviso si dimostra dunque sempre in prima fila per l’edilizia scolastica e la sicurezza delle scuole».