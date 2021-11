Vax Day a Sarmede, il DG Benazzi: «Nella Marca vaccinato l'85% degli over 12»

Nella giornata di ieri a Sarmede è andato in scena l'ennesimo Vax Day con il camper organizzato dall'Ulss 2 in accordo con il sindaco Larry Pizzol per cercare di aumentare, per quanto possibile, la percentuale di vaccinati in quello che è in assoluto il comune con meno dosi effettuate, una sorte di roccaforte no vax con il suo scarso 56% di popolazione vaccinata. Ieri mattina sono così state effettuate 81 inoculazioni, questo nonostante nei pressi del camper sia anche andato in scena un breve sit-in di "No Green Pass".

«Al momento, nella Marca, è stato vaccinato l'85% degli over 12 e questa è una notizia positiva - commenta il DG dell'Ulss 2 Francesco Benazzi - In ogni caso, dopo sei mesi la difesa anticorpale scende e per questo la terza dose diventa d’obbligo e per questo sarebbe importante che tutti gli over 60 si immunizzassero». Il Direttore Generale ha poi dichiarato che in questo momento all'ospedale di Vittorio Veneto ci sono 46 persone ricoverate per Covid, di cui 3 già intubati in Terapia Intensiva (due no vax ed un anziano immunizzato da oltre 6 mesi ma con pluripatologie pregresse), mentre nelle case di riposo si contano due anziani contagiati ma già in fase di negativizzazione. Dati, questi, che dimostrano come negli ultimi giorni i contagi stiano pian piano tornando a risalire, anche se la situazione sembra comunque ancora sotto controllo. Ciò che preoccupa di più Benazzi, infatti, è il fatto che molti trevigiani stiano cedendo i loro Green Pass ad amici e parenti no vax, così da permettere loro una vita sociale normale. Un gesto, secondo il DG, assolutamente da non ripetere così da non incappare anche in pesanti sanzioni.