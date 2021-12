Vedelago, Lions e Banca delle Terre Venete donano alla scuola strumenti musicali

Un regalo davvero atteso, è quello arrivato in questi giorni presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Vedelago: un set di strumenti musicali utili per il neonato Indirizzo Musicale attivato quest’anno nella scuola. I 22 studenti della 1° C potranno ora contare su una serie di nuovi strumenti donati da Lions Club Vedelago Palladium e Banca delle Terre Venete. Si va da un bellissimo pianoforte a mezza coda Balthur, a una batteria professionale, ai violini, alle tastiere, ai metallofoni e altri strumenti funzionali alla musica d’insieme.

L’avvio dell’indirizzo musicale rappresenta una grande conquista per l’Istituto Comprensivo che ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero nei mesi scorsi. La frequenza all’indirizzo musicale è prevista per gli alunni che hanno espresso la preferenza già in fase di preiscrizione in quinta elementare e che vengono poi selezionati dopo un piccolo test attitudinale. I ragazzi dell’indirizzo musicale, oltre alle due ore curriculari di musica durante l’orario mattutino, frequentano nel pomeriggio ulteriori corsi di solfeggio, strumento e musica d’insieme per ulteriori 3 ore settimanali. I ragazzi possono scegliere – anche in questo caso, previa valutazione da parte dei docenti – tra 4 strumenti: pianoforte, percussioni, violino o chitarra.

Commenta la Dirigente Scolastica Monica Facchini: “Obiettivo di questo indirizzo musicale non è solo l’apprendimento della tecnica di uno strumento musicale, quanto più la capacità di suonare assieme. Per questo abbiamo già iniziato un lavoro a gruppi con l’obiettivo di riuscire progressivamente a creare orchestra musicale della scuola. L’obiettivo è ambizioso ma certamente la disponibilità di questi nuovi strumenti è la premessa per poter consentire ai nostri studenti di sperimentare ed esercitarsi. L’indirizzo musicale è frutto dell’impegno di tutti i docenti della nostra scuola che hanno creduto nella sua valenza formativa”. Fondamentale, nell’operazione, anche il ruolo del Comune, come testimonia l’assessore agli eventi e alle attività produttive, Giorgio Marin: “Il Comune ha contribuito con 30mila euro circa per la sistemazione strutturale del plesso necessaria per adibire gli spazi secondo le necessità del nuovo indirizzo musicale.

Importante è stato anche il contatto diretto con Lions Club Vedelago Palladium e Banca delle Terre Venete che, nonostante il periodo difficile, non hanno esitato a contribuire con 9000 euro per l’acquisto degli strumenti musicali: grazie!”. Conclude il sindaco, Cristina Andretta: “Ancora una volta siamo davanti ad un’iniziativa che conferma come la sinergia tra pubblico, privato e associazionismo sia la chiave per fare del bene. Abbiamo sempre sostenuto la scuola nel suo percorso verso l’attivazione dell’indirizzo musicale ed ora che questo è una realtà, è bello sapere che i nostri studenti possono imparare a suonare perché la comunità – attraverso Lions Club Vedelago Palladium e Banca delle Terre Venete ha condiviso e creduto in questo progetto”.