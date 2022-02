Sanità, in arrivo nuovi investimenti: «Per l'Ulss 2 oltre un milione di euro»

Nonostante il Covid, sono in arrivo nuovi investimenti per la sanità veneta. Nell’ultima seduta di Giunta sono stati autorizzati una serie di finanziamenti alle Ulss e aziende ospedaliere del territorio per un totale di 29 milioni 789mila euro.

Ad annunciarlo, giovedì 3 febbraio, è l'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin: «Ogni euro di spesa viene valutato attentamente dalla Commissione regionale investimenti in tecnologia ed edilizia (CRITE), e quindi ogni euro viene destinato a ciò che maggiormente serve e che le Ulss hanno richiesto». Tra i progetti approvati: all'Ulss 2 Marca Trevigiana andranno 1 milione 143mila euro complessivi per il riordino della rete ospedaliera e per misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed economia, nonchè politiche sociali connesse all'emergenza Covid.