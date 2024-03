Viticoltura eroica a rischio: nuove macchine per la vendemmia in pendenza

Salvare la viticoltura "Eroica". Si sono riuniti a Valdobbiadene nella sede di Villa dei Cedri gli agricoltori della Marca al convegno "viticoltura eroica: le innovazioni per una meccanizzazione sostenibile" organizzato da Condifesa Tvb.

La viticoltura "Eroica" che viene effettuata nelle colline sopra i 500 metri d'altezza e con una pendenza di oltre il 30 per cento viene praticata a livello nazionale solo nella Marca e interessa ben 2mila ettari, mentre nelle altre zone d'Italia è stata letteralmente abbandonata (Calabria, Costiera amalfitana, Liguria a Pantelleria). Essa richiede pesanti sacrifici, ben 750 ore di lavoro a ettaro l'anno, costi di manodopera ingenti che ormai è difficile da reperire, operazioni in pendenza con conseguenti fatiche e costi elevati. Ma nessuno vuole mollare.

Come spiegato dal presidente di Condifesa Tvb Valerio Nadal: «Condifesa Tvb con "Vite in campo-Eroica" vuole promuovere le tecnologie che consentiranno di coltivare domani in sicurezza e riducendo ore/lavoro i vigneti più impervi delle nostre colline. Assistiamo già a qualche segno di trascuratezza nei vigneti più difficili e solo introducendo macchine che agevolano le principali operazioni colturali potremo dare un futuro alla viticoltura eroica». E per l’occasione sono stati presentati dai docenti Paolo Gay dell’Università di Torino e Daniele Sarri dell’Università di Firenze alcuni modelli di macchine automatiche che si muovono in pendenza, guidate automaticamente che agevolano le operazioni in vigna come trattamento fitosanitari e sfalcio dell’erba. Il costo di queste nuove macchine va dai 60 agli 80mila euro.