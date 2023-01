Inaugurata la 29esima mostra del radicchio, annunciato il prossimo gemellaggio con Trieste

Più di 40 istituzioni rappresentate, tra cui il prefetto di Treviso dott. Angelo Sidoti, oltre alle realtà di promozione del fiore d’inverno e dei prodotti tipici della zona. Erano quelli presenti questa mattina a Zero Branco, in occasione dell’inaugurazione dell’edizione numero 29 della Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso Igp. La manifestazione, patrocinata da Comune di Zero Branco e Regione Veneto, è promossa dalla Pro Loco di Zero Branco e si inserisce tra gli eventi del cartellone Fiori d’Inverno. Oltre che in questo fine settimana proseguirà dal 27 al 29 gennaio prossimi negli stand di via Taliercio.

L’evento, per il Comune di Zero Branco, ha suggellato anche il Patto di Amicizia con il Comune di Trieste, rappresentato dal Sindaco Roberto Dipiazza. I due Enti, legati dal ricordo del campione motociclistico Gilberto Parlotti - nato a Zero Branco, triestino d’adozione - hanno annunciato che nel corso del 2023 sarà formalmente ufficializzato il “gemellaggio” tra i due Comuni.

«Oggi celebriamo un prodotto orticolo che rappresenta l’eccellenza del nostro territorio, non solo nella produzione ma anche in tutta la filiera che lo accompagna, con macchinari tecnologicamente all’avanguardia che agevolano il lavoro nei nostri imprenditori agricoli” ha sottolineato Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco, “Un ringraziamento va agli oltre 100 volontari che, da tempo, si spendono per la riuscita di questa manifestazione. Dispiace che nella giornata di oggi siano coincise tre inaugurazioni di manifestazioni tra loro legate: per fare promozione credo sia necessario lavorare insieme, per promuovere al meglio un prodotto che, assieme al Prosecco, a livello territoriale, nazionale e internazionale, rappresenta al meglio l’intero territorio trevigiano».