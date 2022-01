Covid, Zaia: «Veneto non andrà in zona arancione la prossima settimana»

«Da quasi una settimana i dati sulla pandemia ci fanno ben sperare: siamo in ritardo di circa 15 giorni rispetto a quanto sta succedendo in Inghilterra ma i parametri ci dicono che la prossima settimana non andremo in zona arancione».

Giovedì 20 gennaio Luca Zaia inizia con queste parole il punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto dalla sede della Protezione civile di Marghera. «Abbiamo molti più positivi dell'anno scorso ma la differenza è che oggi la gran parte di questi casi è asintomatica. Il virus si sta endemizzando, Omicron è una variante molto contagiosa ma non letale. I vaccini ci hanno permesso di far fronte a questa quarta ondata. Oggi però siamo nel caos a partire dal tracciamento dei contatti dei positivi: il 60% dei nuovi positivi non riesce ad essere tracciato. La soluzione per me è molto semplice - spiega Zaia - bisogna avere fiducia dei cittadini: chiunque pensa di essere positivo dovrà mettersi autonomamente in isolamento e restarci».

Altro tema caldo quello delle scuole: «Perché non valutare di mandare in isolamento solo l'alunno positivo e far restare in classe tutti gli altri?» si chiede il Governatore. «Alle superiori con due casi si va in autosorveglianza ma i tamponi devono essere fatti in farmacia e questo è un altro problema - aggiunge Zaia - Bisogna prendere atto che stiamo andando in una direzione in cui i vaccinati positivi faranno tre giorni di isolamento e poi potranno tornare a lavorare

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 21.833 i nuovi positivi a livello regionale su 169.893 tamponi fatti per un'incidenza del 12,85% (tra le più basse oggi in Italia). Attualmente in Veneto ci sono 273.895 persone positive al Covid (un anno fa erano 57mila). 2.010 i ricoverati per Covid, un anno fa erano 2.898. 1806 i pazienti attualmente in area medica, 204 in terapia intensiva (338 un anno fa). 281 i pazienti non Covid nelle terapie intensive. 32 nuovi decessi e 120 dimessi nelle ultime 24 ore. L'indice Rt regionale oggi è di 1.22, mentre il tasso di occupazione delle terapie intensive è sceso al 18%. Il Veneto ha superato i 10 milioni di vaccini somministrati. Un bimbo su tre (dai 5 agli 11 anni) è vaccinato.

