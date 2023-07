Moto Gp, l'ex campione Casey Stoner visita l'Osteria senz'oste

Casey Storner torna a fare tappa nella Marca: da fine giugno il motociclista due volte campione del mondo (nel 2007 e 2011), si trova in Italia per trascorrere le vacanze con la sua famiglia, la moglie Adriana, le due figlie e una coppia di amici australiani. Un viaggio ben documentato con foto e video pubblicati in questi giorni sui social dal motociclista australiano.

Dopo le foto della scorsa settimana con i monumenti simbolo di Roma, Colosseo e Fontana di Trevi, gli Stoner sono arrivati in Veneto e, nelle scorse ore, hanno fatto visita all'Osteria senz'oste di Valdobbiadene sulle colline patrimonio dell'umanità Unesco. Il sindaco Luciano Fregonese ha ripostato le immagini pubblicate da Stoner su Instagram, definendolo: "un grande campione". Decine i commenti e i "Mi Piace" anche da parte degli appassionati di motociclismo residenti nella Marca. Prosecco accompagnato da pane, salumi e formaggi, le prelibatezze del territorio che Stoner ha gustato a Valdobbiadene insieme ai suoi cari. Rivale storico di Valentino Rossi, non è la prima volta che il motociclista visitava la Marca. Tra i commenti alle foto c'è infatti quello di un'utente che ricorda: «Anch'io l'ho incontrato per caso in un ristorante del Asolano con la moglie, quand'era ancora pilota. Evidentemente la nostra zona gli è rimasta nel cuore, all'epoca veniva spesso dalle nostre parti». E infatti Stoner è tornato in Veneto perché aveva promesso alle sue bimbe di portarle a vedere le bellezze della nostra regione. Parola mantenuta.