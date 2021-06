CastelBrando, nuova illuminazione e mura ripulite: venerdì l'accensione

CastelBrando, il celebre castello tra Cison di Valmarino e Follina, ha riportato alla luce lo spettacolo e la maestosità delle sue mura difensive presenti da duemila anni grazie alla rimozione delle piante malate e delle edere rampicanti.

Le mura erano già in parte visibili da est ma ora, con questo riordino e pulizia, sono diventate uno spettacolo maestoso visibile anche da sud e da ovest. La cosa più spettacolare e sorprendente è l’illuminazione di tutto questo enorme perimetro, che si staglia nella cima del monte ed è visibilissimo sia da chi percorre la strada provinciale da Follina verso Tarzo-Revine, che viceversa; sia dagli abitanti di Follina, Valmareno e dai Cisonesi che si vedono così regalare un quadro luminoso di bellezza e maestosità.

La proprietà di CastelBrando ha voluto donare ai Comuni della vallata e soprattutto alle Colline del Prosecco, oggi patrimonio Unesco, un faro, punto di riferimento per i molti turisti in arrivo nei prossimi mesi. Sono stati installati decine di fari e luci digitali, oltre 10mila watt, che non solo illuminano le millenarie mura difensive della fortezza ma, come un’enorme schermo di decine di migliaia di metri quadrati, illuminano per riflesso anche le colline patrimonio dell’Unesco. Il giorno dell'accensione ufficiale è fissato per venerdì 18 giugno e da quella data ogni sera il Castello brillerà dal crepuscolo fino a mezzanotte. Nelle torri, nei torrioni ed in altre parti di CastelBrando sono state issate le bandiere storiche che svetteranno giorno e notte per gli anni a venire, anche come segnale che, passato il Covid, CastelBrando si appresta a rivivere gli antichi fasti e glorie.