Art Voice Academy, tutto esaurito per i due concerti del ventennale

Un doppio sold out e una piazza gremita di pubblico hanno sancito il successo annunciato dei due concerti prodotti da AVA Sound Live Music per festeggiare i vent’anni di Art Voice Academy, l’Accademia di alta formazione per lo spettacolo fondata dal Maestro Diego Basso.

Due appuntamenti, venerdì 7 e domenica 9 luglio, ricchi di ospiti che dal grande palco costruito in Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto hanno inondato di note le mura medievali del castello coinvolgendo gli spettatori in un viaggio musicale a trecentosessanta gradi a base di rock, pop italiano e internazionale per arrivare al musical, grande protagonista dell’esibizione di domenica. Il concerto di venerdì ha visto gli allievi dell’Accademia, alcuni dei quali si esibivano per la prima volta, impegnati in un concerto dal ritmo serrato in cui ciascuna voce è stata valorizzata al massimo, grazie alla presenza dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Basso. L’esibizione, aperta da "Vent'anni" di Massimo Ranieri, filo conduttore dell’evento, si è conclusa con grande emozione da parte di tutti con l’arrivo anche gli ex allievi di Art Voice per un brano conclusivo che ha visto insieme coloro che vent’anni fa studiavano lì, insieme a giovani che vent’anni fa non erano nemmeno nati: 150 artisti in palcoscenico tra cantanti e musicisti che hanno intonato in coro “Rosanna” dei Toto. Di prestigio è stato anche il parterre degli ospiti presenti: il compositore Marco Falagiani, Premio Oscar per il Film Mediterraneo e stretto collaboratore di Giancarlo Bigazzi cui è stato intitolato un premio, vinto per altro, da un’allieva di Art Voice, Maddalena Zecchin. Non è voluta mancare Tiziana Giardoni D’Orazio, che nell’occasione ha confermato anche per quest’anno il "Premo Stefano D'Orazio" dedicato ai giovani talenti della musica. Molto apprezzata, infine, l’incursione sul palco di Graziano Galatone, una delle voci dell’opera Notre Dame de Paris, che ha regalato al pubblico un’esecuzione a sorpresa de “Il tempo delle cattedrali”. Altrettanto appassionato e travolgente è stato lo spettacolo “Musicall” di domenica 9 luglio che ha visto protagonisti d’eccezione Giò Di Tonno, Graziano Galatone, Leonardo Di Minno e Ilaria Mongiovì, voci di “Notre Dame De Paris”. I quattro artisti hanno conquistato i presenti proponendo dal vivo un vasto repertorio che partendo dai grandi classici, Jesus Christ Superstar e Cabaret, West Side Story, è arrivato, passando attraverso le mille sfaccettature della musica d’autore, al musical contemporaneo quali Moulin Rouge e Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante grazie al quale si sono conosciuti e di cui hanno raccontato aneddoti e curiosità frutto delle tantissime recite trascorse insieme. Un crescendo emozionale con Il tempo delle cattedrali, Bella e altre canzoni d’amore, tra cui “Perdere l’Amore”, che ha raggiunto l’apice con l’esecuzione di “Volare” di Domenico Modugno applaudito da un pubblico che, lasciate le sedie, non ha resistito alla tentazione di portarsi sotto il palcoscenico.

Entrambi gli eventi sono stati realizzati con il patrocinio della Regione del Veneto, in collaborazione con il Comune di Castelfranco, Banca delle Terre Venete - gruppo bcc iccrea e Zurich - Spadavecchia & Partners. Si ringraziano per il sostegno i soci di Art Voice Academy: De Pieri Mobility service, Inoxtecnica Veronese, Aristarco, Ingegni SRL, Corti Romane SRL, Leader Modi Nuovi, Cantine Ponte, Steelco, Bluergo. Produzione: AVA Sound Live Music.