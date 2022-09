Oltre 12mila persone nel weekend per "Innesta!": «Successo da ripetere»

Tre giorni di eventi, due associazioni di giovani e un'area mai utilizzata del centro rigenerata in nome della sostenibilità e della cultura. Il weekend targato innesta! ha richiamato a Castelfranco Veneto un flusso di più di 12mila persone, da venerdì a domenica, con un palinsesto che ha toccato tante e diverse sensibilità e messo in luce la vitalità di cui è capace la città.

Il festival

Frutto di un'inedita collaborazione tra Sottosopra e TEDXCastelfrancoVeneto, è stato un successo oltre le aspettative, dicono gli organizzatori, e la grande partecipazione del pubblico ha dimostrato quanta richiesta ci sia a livello locale di proposte culturali di spessore e per tutte le età. A innesta!, lo scorso weekend, ha lavorato una squadra di un centinaio di volontari che ha organizzato e gestito ogni aspetto delle attività nonostante il maltempo e i non pochi imprevisti. In un evento inaugurale inedito per temi e protagonista, venerdì sera, al Teatro Accademico, la fumettista siciliana Josephine Yole Signorelli (Fumettibrutti) ha toccato cuore e menti di tutti i presenti parlando della sua vita da artista e attivista transessuale e dei propri progetti editoriali. Anche con la pioggia la serata è proseguita con un dj-set a cura di Massimo Santi che ha fatto ballare pubblico e volontari animando i giardini sud-ovest del castello. Il pomeriggio di sabato è stato dedicato invece a dieci workshop gratuiti realizzati con l’aiuto di professionisti e realtà della zona. Dal laboratorio di robotica per bambini, a quello di cucina, i workshop hanno riunito decine di bambini e adulti attorno a temi come riciclo, sostenibilità e miglior utilizzo delle risorse naturali. Grande successo in serata per l'attore e drammaturgo Marco Paolini. Sold out i cinquecento posti a sedere sotto le mura del castello per assistere al suo atteso spettacolo Antenati. Un’attesa ripagata da un lungo applauso finale. Forti emozioni hanno poi contraddistinto le esibizioni del cantautore Bais e del crooner svedese Jay Jay Johanson, di nuovo dal vivo in Italia. Domenica a pranzo i giardini delle mura hanno ospitato un pasta party in collaborazione con la Proloco di Castelfranco Veneto in occasione della passeggiata del Giorgione. In seguito la giornata è stata dedicata al relax e alla musica grazie ad Aperitivo al Verde e alla dj e produttrice brasiliana Barbara Boeing.

I commenti

«C’è stata una risposta veramente significativa e si è finalmente sentito che Castelfranco esiste - dichiara Daniele Costa, direttore artistico di Sottosopra -. Dopo due anni di Covid un evento come questo ha testimoniato l’importanza e la voglia di muoversi, ritrovarsi e riconoscersi negli altri, anche grazie a una proposta nuova che scardina vecchi modelli». D'accordo Andrea Vial, presidente di TEDxCastelfrancoVeneto: «Con questo evento Castelfranco si avvicina molto a città più grandi e capoluoghi come offerta culturale” ha affermato. Vial ha poi sottolineato la partnership riuscita con Sottosopra a tutti i livelli: “il team era formato da persone molto diverse tra loro, ma che hanno lavorato bene insieme con un unico obiettivo. Questa ricchezza di temi e modalità si è riflessa anche nel palinsesto di innesta! che ha compreso talk, concerti, spettacoli, dj-set e workshop». La collaborazione tra Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto ha compreso l’ideazione di tre eventi lungo tutta l’estate, a giugno, luglio e settembre, utilizzando l’area dei giardini sud ovest delle mura, da decenni in disuso. Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto ringraziano inoltre gli sponsor e i partner tecnici che hanno permesso la realizzazione dell’evento, insieme all’amministrazione comunale e alla protezione civile, oltre a tutti coloro che hanno fatto una donazione per sostenere le idee delle due associazioni. Sottosopra e TEDxCastelfrancoVeneto lanciano però anche una provocazione: «E se un festival come innesta! durasse di più, per esempio tutta l’estate?»