Kim da Capea, il fenomeno social incontra i fan al Teatro del Pane

Per la prima volta in assoluto "Kim da Capea del Nord" incontra dal vivo i suoi numerosissimi seguaci. Con oltre 100mila follower Kim è diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno locale del Web. Sabato 3 febbraio, dalle ore 20, la cena spettacolo al Teatro del Pane sarà un'occasione unica per vivere uno spettacolo dentro ad un altro spettacolo dentro a uno spettacolo unico e originale.

Ad accompagnare i meme della pagina social, ci sarà la musica live degli Hanky Panky Band e i racconti biografici inediti di Kim interpretati da Mirko Artuso. In programma anche una divertente sorpresa per tutti gli spettatori che vorranno conoscere dal vivo il meraviglioso mondo di Kim, nato giocando sulla parodia in salsa vittoriese del dittatore coreano (il Capea del Nord che sostituisce la parola Corea è riferito a Cappella Maggiore). L'annuncio della serata, fatto da Kim durante un’intervista rilasciata in occasione del tradizionale lancio dei missili di Natale, parla di una cena tipicamente veneta per accogliere nel solco della tradizione Kim e i suoi amici con i piatti espressamente pensati per l’occasione.

Il menù

Antipasto - Tagliere di affettati misti e formaggi locali

Primo - Pasta e fasioi

Secondo - Spezzatino con patate

Dolce - Fritoe e Crostoi

Acqua vino e caffè

Info e prezzi

Cena/spettacolo: 40 euro. L’ingresso è riservato ai soci Acsi (costo tesseramento 5€). Per info e prenotazioni:

prenotazioni@teatrodelpane.it

3803842008 (anche Whatsapp)

Drescode: vien vestio come che te vol basta che te vegne Per l’occasione la direzione del Teatro del Pane sospenderà gli ingressi con riduzione e gli omaggi.