Le mie ragazze di carta: al cinema il film girato a Treviso con Pennacchi e Marcorè

"Le mie ragazze di carta", film girato quasi interamente a Treviso nel novembre del 2021, è stato presentato oggi alla città in un incontro con il sindaco Mario Conte a Ca' Sugana. Il regista Luca Lucini ("Tre metri sopra il cielo") è tornato dietro la macchina da presa per raccontare una bella storia ambientata negli Anni '70 proprio nella provincia trevigiana. Il film, già passato in concorso al BIF&ST 2023 di Bari esce nelle sale cinematografiche giovedì 13 luglio: sarà visibile in 16 cinema della Marca e in 73 sale in tutta Italia. Tra gli altri interpreti del film ci sono Maya Sansa, Giuseppe Zeno, Andrea Pennacchi e Cristiano Caccamo, oltre alla partecipazione di Neri Marcorè. In occasione dell’uscita al cinema, giovedì 13 luglio una parte del cast (Alvise Marascalchi, Marta Guerrini e Christian Mancin) ha incontrato il pubblico del The Space Cinema di Silea mentre, sabato 15 luglio alle 20.45, il regista Luca Lucini sarà al Multisala Edera di Treviso per presentare il film e rispondere alle domande degli spettatori.

La trama

Siamo alla fine degli anni 70, nel trevigiano, in un periodo in cui la rapida espansione delle città investe anche la famiglia Bottacin, composta da Primo, Anna e Tiberio. Per loro, e in particolare per il giovane Tiberio, il cambiamento dalla vita contadina a un contesto urbano sarà piuttosto tumultuoso. Il racconto di un periodo storico di grandi trasformazioni sociali ed economiche, in cui anche le sale cinematografiche, luoghi tipici di fruizione comunitaria, dovettero ripiegare verso una programmazione a luci rosse per evitare il fallimento.

Le location

Girato grazie ad un finanziamento di oltre 100mila euro della Veneto Film Commission, il film è stato girato tra Treviso, Mogliano Veneto e Orsago per le scene di campagna. Le sequenze al mare sono state invece girate a Eraclea e alcuni brevi spezzoni a Roma. Impossibile quindi, per gli spettatori trevigiani, non riconoscere i tantissimi scorsi di Treviso e dintorni che fanno da sfondo alla storia del film.

Il trailer

I commenti

Durante la presentazione del film in municipio a Treviso il sindaco Mario Conte ha esordito sottolineando l'importanza, per Treviso, di essere sempre più città set per produzioni italiane e internazionali: «Le troupe che vengono a girare a Treviso restano sempre molto contente - ha detto il primo cittadino -. Per tutti noi trevigiani dev'essere motivo di orgoglio ed entusiasmo vedere la città sul grande schermo tanto più se in storie di crescita e formazione come questa».

Il giovanissimo protagonista del film, Alvise Marascalchi (15 anni compiuti, bellunese di origine), conclude dicendo: «Ho iniziato a recitare a 8 anni nel film "Mamma e Papà" girato proprio qui a Treviso con Paola Cortellesi. Sono stato davvero contento di poter tornare e lavorare a questo che è il mio primo ruolo da protagonista. Lavorare sul set con Luca Lucini e tutti gli altri attori è stata un'esperienza molto piacevole. Sul set c'era sempre un'atmosfera serena e di grande tranquillità, merito soprattutto del regista che ci ha sempre dato indicazioni chiare e precise mettendoci sempre nelle migliori condizioni per lavorare. Treviso poi è bellissima - conclude -. Sono convinto che se avessimo girato questo film in qualsiasi altra città non sarebbe venuto altrettanto bene».