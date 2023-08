Montello in filosofia, superate le 900 presenze: ultimi eventi a fine agosto

Supera già le 900 presenze in soli sette appuntamenti tra spettacoli, incontri con l’autore e circoli filosofici la quarta edizione di “Montello in filosofia”, rassegna ideata dall’associazione coneglianese “La Chiave di Sophia” in collaborazione con i comuni del Montello. Il 24 agosto alle ore 21 a Giavera del Montello l’appuntamento con "Imago - Filosofia a ritratti" dedicato a Schopenhauer e il 30 agosto alle ore 21 a Volpago il cartellone si chiude con il recupero dello spettacolo dello youtuber Rick DuFer "Seneca nel traffico".

Il programma è come sempre variegato: una passeggiata filosofica (tema mitezza), due incontri del circolo di filosofia (temi abitare ed ecoesistere), due incontri con gli autori, la scrittrice Chiara Valerio e la bioeticista Luisella Battaglia, e cinque spettacoli di musica, luci e filosofia, sempre con lo sfondo delle bellezze architettoniche e naturali del Montello nei comuni di Montebelluna, Volpago, Giavera, Nervesa e Crocetta. Ogni incontro è pensato per un pubblico ampio e variegato, mirando a portare i grandi pensatori e concetti della storia della filosofia nella quotidianità delle persone. Tutti gli appuntamenti (tanto quelli a piccoli gruppi che a platea) sono andati sold out e c’è grande attesa per gli ultimi due previsti, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti (per entrambi la prenotazione è obbligatoria a info@lachiavedisophia.com). Il primo è uno spettacolo del format targato La Chiave di Sophia, “Imago - Filosofia a ritratti”, ed è dedicato ad Arthur Schopenhauer, “Il filosofo dello straordinariamente ordinario” che andrà in scena giovedì 24 agosto alle ore 21 nel grande parco di Villa Wassermann di Giavera del Montello (in caso di maltempo all’interno della villa). Uno spettacolo di suoni, colori e parole che restituiranno la vita e il pensiero del filosofo di Danzica: il monologo di Fabio Dalla Zuanna, accompagnato dalle musiche elettroniche scritte ad hoc da Francesco Da Ros, offrirà curiosità e retroscena raccontati in prima persona dal pensatore protagonista. In chiusura, il 30 agosto alle ore 21 è previsto il recupero dello spettacolo di Rick DuFer annullato causa maltempo lo scorso 3 agosto. Il famoso filosofo youtuber vicentino porterà a Villa Spineda Gasparini Loredan di Volpago del Montello lo spettacolo “Seneca nel traffico”, attualizzando vita e pensiero del filosofo stoico Lucio Anneo Seneca, vissuto nel primo secolo d.C. e precettore dell’imperatore romano Nerone. DuFer parte da un’idea: sembra facile essere stoici nella sua epoca, visto che non c’era Facebook, né gli ingorghi del traffico, il Black Friday, i gratta-e-vinci, i terrapiattisti (anzi, quelli c’erano anche allora). Eppure, le cose non stavano esattamente così: c’erano le congiure, i senatori avidi, gli imperatori che ammazzavano tutta la famiglia, gli esili e le accuse di piazza. Insomma, il frastuono, il caos, il casino c’è sempre stato, anche ai tempi di Seneca. Ecco allora che lo spettacolo “Seneca nel traffico” cerca di scovare alcuni indizi utili a vivere con tranquillità anche nell’epoca dei social network. Ma con moderazione (in caso di maltempo l'evento è garantito in auditorium comunale di Volpago del Montello).