Nanni Moretti torna al Cinema Edera per presentare "Il sol dell'avvenire"

Tra pochi giorni sarà in concorso al Festival di Cannes ma prima, lunedì 8 maggio, Nanni Moretti incontrerà il pubblico del Cinema Multisala Edera di Treviso allo spettacolo delle ore 16 del suo nuovo film: "Il sol dell'avvenire".

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cinema della provincia di Treviso, reso ancora più speciale dalla vicinanza con il Festival di Cannes e dal fatto che Moretti abbia chiesto espressamente di prolungare il tour promozionale del suo film per poter presentarlo di persona anche a Treviso. Uscito nelle scorse settimane, il film sta ottenendo pareri e recensioni a dir poco entusiaste da pubblico e critica. La storia è ambientata nel mondo del cinema, a cavallo tra gli anni '50 e '60, segue la vita di una coppia e racconta il sogno di un regista interpretato dallo stesso Moretti. Un insieme di citazioni e rimandi cinematografici legati ai ricordi e alle manie del regista. Un film nostalgico che altro non è se non un grande atto d'amore per il cinema. Vista l'importanza dell'ospite, il Cinema Edera consiglia agli spettatori la prevendita online sul sito del multisala a questo link.