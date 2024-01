Epifania 2024 con Big Vocal Orchestra: Greatest Show al Teatro Del Monaco

Dopo il successo delle tre repliche pre-natalizie al Teatro Goldoni di Venezia, tutte sold out, e dopo il bagno di folla in Piazza San Marco con il coro affacciato dalla Loggia di Palazzo Ducale per oltre 5mila spettatori, il coro più numeroso d'Italia, la Big Vocal Orchestra, arriva a Treviso, al Teatro Mario Del Monaco, domani 6 gennaio ore 18, proponendo lo spettacolo "The Greatest Show".

Un concerto-spettacolo unico nel suo genere che strizza l'occhio al celebre musical "The greatest showman" e sarà come sempre, più di sempre, un "grande spettacolo" con oltre 200 voci veneziane sul palco (e anche ad invadere la platea!) per un effetto scenico e acustico di grande impatto. Nella consueta cornice di effetti video e luci mozzafiato, impreziosito dalle voci soliste di Betty Sfriso e Francesca Bellemo, l'artista muranese Marco Toso Borella conduce il pubblico in un viaggio emozionante e coinvolgente in cui si alternano musical, pop, opera, polifonia classica e alcuni immancabili brani di Natale. Un concerto di voci, musica, coreografie, intense letture teatrali in cui le forme d'arte e i generi musicali si fondono e mescolano in modo disarmante: il ritmo latino della Missa Criolla di Ariel Ramirez si fonde alla solennità dell'Adagio per Archi di Samuel Barber, L'Ave Verum Corpus di Mozart si mescola al Signore delle Cime di Bepi De Marzi nell'omaggio alla tragedia del Vajont nel 60° anniversario, il Carmina Burana di Carl Orff incontra i Nirvana di Smell like teen spirits. I Coldplay abbracciano Hanz Zimmer e la colonna sonora del film Interstellar. Tutto per rispondere a una domanda: "Qual è il più grande spettacolo? Cosa significa far parte di un grande spettacolo?". Già quasi del tutto sold out lo spettacolo al Teatro Del Monaco di Treviso, ma ci sono ancora dei posti disponibili per il prossimo concerto in programma per l'11 febbraio al Teatro Verdi di Padova. Ultimi biglietti sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

Il commento

«Siamo onorati - spiega il direttore Marco Toso Borella - che il Teatro Stabile del Veneto ci abbia invitato anche a Treviso per presentare anche a questo pubblico il nostro spettacolo "made in Venice", pensato, costruito e realizzato interamente da veneziani. Viviamo in una città che è spesso considerata una cartolina, uno spettacolo da ammirare, una vetrina e palcoscenico per il mondo che la usa come cornice. La realtà viva e pulsante di questo coro di più di 200 voci è invece uno spettacolo nello spettacolo, una creatura artistica inspiegabile, difficilmente catalogabile perchè non è un classico coro polifonico ma non è nemmeno un coro "gospel", e quello che proponiamo sul palco non è mai solo un concerto da ascoltare ma è un vero e proprio spettacolo a 360° che cerca di usare tutte le forme d'arte, di toccare tutti i sensi, di coinvolgere ogni spettatore. E' la mia personale concezione dell'arte come un loft: senza pareti e classificazioni rigide. Da veneziani interpretiamo l'eredità che abbiamo nel Dna di una città che ha saputo esprimere il massimo in tutte le arti e le discipline, cerchiamo di conservare la memoria della nostra storia ma facendola dialogare con il mondo contemporaneo e i suoi linguaggi. E partendo dal coinvolgimento in prima linea di chi in questa città vive, studia o lavora ogni giorno. Siamo onorati di poter contribuire con la nostra attività alla produzione culturale 'autoctona' del nostro territorio».