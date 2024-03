Nasce Musica civica, stagione concertistica al museo di Santa Caterina

Il Comune di Treviso con i Musei Civici e l'Associazione Treviso Harmonia ETS hanno il piacere di annunciare l’accordo che porterà la musica classica nel cuore culturale della città. La collaborazione prevede una stagione concertistica straordinaria denominata "Musica Civica", composta da cinque prestigiosi eventi che si terranno nell’auditorium del Museo di Santa Caterina a Treviso. La stagione prenderà il via il 9 marzo con un concerto inaugurale che vedrà protagonista l'Orchestra d’Arpe WhatsHarp, un ensemble unico nel suo genere che promette di incantare il pubblico con la magia delle arpe. Seguiranno altri quattro appuntamenti:

- 20 aprile: "Tosca in concerto"

- 25 maggio: "Bohème in concerto"

- 13 luglio: "Gala lirico Pucciniano"

- 21 settembre: "Gala lirico Pucciniano"

“Tosca in Concerto” e “Bohème in Concerto” saranno opere svolte in forma semi-scenica accompagnate al pianoforte e dirette dai Maestri Mauro Perissinotto e Pietro Semenzato, entrambe con la regia di Valerio Lopane, la narrazione di Annachiara Vitaliani e con la collaborazione dell’Accademia Segattini di San Donà di Piave. I Galà Lirici saranno entrambi diretti da Mauro Perissinotto. Tutti gli eventi inizieranno alle 18.30.

L'accordo tra i Musei Civici e l'Associazione Treviso Harmonia ETS è il risultato di una collaborazione proficua e visionaria tra il mondo dell'arte e della musica. Fondata nel 2021 da Paolo Piva, Leonora Gennusa, Caterina Boschetti e Riccardo Massolin, l'Associazione Treviso Harmonia ETS ha ottenuto l'appoggio del Comune di Treviso con il Sindaco Mario Conte, l’assessore ai Beni Culturali Maria Teresa De Gregorio e il del direttore dei Musei Civici Fabrizio Malachin.

Il ricavato generato dalla serie di concerti "Musica Civica" supporterà la mostra “Donna in Scena - Boldini, Selvatico, Martini”, un'importante esposizione che aprirà le sue porte nel mese di aprile sempre presso gli spazi di Santa Caterina a Treviso. Questa iniziativa dimostra il costante impegno nei confronti della comunità nel promuovere la cultura e nell'enfatizzare il legame intrinseco tra diverse forme d'arte.

«Riteniamo Musica Civica un progetto ambizioso, coinvolgente ma soprattutto virtuoso», spiega l’assessore ai Beni Culturali e Turismo Maria Teresa De Gregorio. «L’interconnessione fra Musei Civici e concertistica, l’aspetto virtuoso del sostegno alle mostre cittadine come quella che partirà nella prossima primavera dedicata a Boldini, Selvatico e Martini, la possibilità di esaltare il talento degli artisti e la bellezza dei nostri luoghi della cultura sono tutti aspetti che rendono Musica Civica una grande opportunità per la nostra Città e il territorio».

«L'Associazione Treviso Harmonia ETS e i Musei Civici di Treviso sono entusiasti di annunciare questo primo accordo, che segna un passo significativo nella sinergia tra il patrimonio artistico e la bellezza della musica classica» conclude Paolo Piva.

Ingresso con offerta responsabile previa prenotazione.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare: info@trevisoharmonia.it