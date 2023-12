Studente aggredito in Via Roma, spedizione punitiva: intervengono i carabinieri

Nuova aggressione in Via Roma a Treviso nella mattinata di lunedì 4 dicembre: uno studente di 16 anni è stato preso a calci e pugni da un gruppo composto da una decina di ragazzi che, secondo le testimonianze raccolte, sembravano conoscerlo. Una sorta di spedizione punitiva quindi, avvenuta sotto gli occhi di decine di passanti, in gran parte studenti, che a quell'ora stavano andando a lezione.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il giovane è stato soccorso dal personale del Suem 118, arrivato con un'ambulanza dal vicino ospedale Ca' Foncello. Le condizioni dello studente non sono gravi, fortunatamente. Si tratta però dell'ennesimo episodio di violenza tra giovani avvenuto in Via Roma: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviso per fare luce sulla dinamica dell'accaduto. Solo pochi giorni prima, a fine novembre, uno studente di 17 anni era stato accoltellato a una mano per aver negato una sigaretta a un balordo.