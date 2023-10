Condannato a sei mesi per spaccio di droga, lo trovano in giro sul Terraglio

Condannato a sei mesi di carcere per aver spacciato droga a Mestre: il provvedimento, emesso dal tribunale di Venezia, era però stato del tutto ignorato da un 37enne di origini tunisine trovato la notte scorsa dai carabinieri di Mogliano Veneto lungo il Terraglio. Quando i militari lo hanno fermato per un controllo, si sono accorti dell'esistenza del provvedimento penale a carico del 37enne e lo hanno quindi tratto in arresto, portandolo in carcere a Treviso.