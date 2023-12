Esce di strada e si schianta in un fosso, ferito un 50enne

Tragedia sfiorata alle prime luci dell'alba sulle strade della Marca. Ad Asolo, in via Casonetto, una macchina guidata da un 50enne del posto è rimasta coinvolta in una fuoriuscita autonoma. Il guidatore, probabilmente a causa della velocità elevata, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato in un fosso sulla sinistra della carreggiata. Fortunatamente l'uomo è rimasto soltanto ferito e non si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti, per gli accertamenti, i carabinieri.