Prende fuoco mentre ripulisce della benzina in carrozzeria, operaio 21enne ustionato

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 15 maggio, ad Asolo in via primo maggio. Un ragazzo di 21 anni, di Altivole, è rimasto coinvolto in una esplosione su un capannone della carrozzeria in cui stava lavorando. Il giovane stava ripulendo della benzina a terra e per cause non ancora chiare si é incendiata la benzina. Le fiamme hanno avvolto i pantaloni. Il ragazzo é riuscito ad uscire e a gettarsi in una vasca di acqua. Poi si é tolto i vestiti bruciati. Il 21enne ha riportato ustioni oltre il 30% del corpo, di prima, secondo e terzo grado, in particolare alla coscia destra e al polso sinistro. Interessato il volto e la testa. Portato presso l'ospedale di Castelfranco per le prime cure, accompagnato da solo con medico a bordo di ambulanza di Pedemontana Emergenza ODV, consegnato ai colleghi che stanno valutando per trasporto in centro ustioni