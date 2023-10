Bus parcheggiato si mette in movimento e piomba sul plateatico di un bar

Fosse accaduto in pieno giorno, le conseguenze avrebbero potuto essere tragiche. Fortunatamente non è stato così: lunedì sera, poco dopo le 21, erano pochissime le persone che passeggiavano nel centro di Asolo, lungo via Cornaro. Improvvisamente un mezzo dell'azienda De Zen che si trovava posteggiato è partito, ha preso velocità ed è piombato sul plateatico del bar Commercio (che era fortunatamente chiuso) e della vicina pizzeria Cornaro. I danni sono stati ingentissimi (divelta e sospinta via la piattaforma in legno del bar e le fioriere) ma nessun ferito. Intervenuti sul luogo dell'incidente i carabinieri della stazione di Asolo che ora svolgeranno gli accertamenti del caso. Al vaglio anche le telecamere presenti nella zona. Sconvolti anche gli studenti del Cimba che si trovavano a cena in pizzeria; la comitiva sarebbe dovuta salire a bordo del bus per fare ritorno a Paderno del Grappa. Sotto choc lo stesso autista del bus. Per il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, quanto accaduto è stata una "tragedia sfiorata", su cui sarà necessario fare luce.

Nella mattinata di ieri, 16 ottobre, un guasto aveva interessato anche un bus di linea della Mom. Un principio di incendio ha riguardato, riferisce il Gazzettino di Treviso, un mezzo della linea 4 che collega Carità, Treviso e Casier. L'autista su indicazione di alcuni altri automobilisti che lo seguivano, ha accostato lungo via Battisti, poco dopo porta Calvi, e fatto scendere i passeggeri. Fortunatamente non si è registrato nessun danno al veicolo anche grazie al rapido intervento dell'autista di un altro mezzo Mom, subito intervenuto con un estintore.