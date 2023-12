Assaltano il bancomat all'alba della Vigilia: ladri in fuga con il bottino

Un'esplosione improvvisa, all'alba della vigilia di Natale, ha svegliato di soprassalto i residenti della zona di piazza XI Febbraio a Castello di Godego: al civico 12, sede della Banca Popolare di Verona, un commando di ladri ha fatto esplodere con un ordigno rudimentale lo sportello bancomat.

I ladri sono entrati in azione verso le 6 di mattina: un blitz durato pochi minuti, studiato nei minimi dettagli. Dopo aver fatto saltare in aria il bancomat i ladri sono riusciti a darsi alla fuga con un bottino ingente, ancora in corso di quantificazione. Sul posto sono dovuti intervenire gli artificieri dell'Arma dei carabinieri, insieme al personale dei vigili del fuoco per spegnere il principio d'incendio all'interno dello sportello e mettere in sicurezza l'area. Indagini in corso per risalire all'identità dei responsabili, attualmente in fuga.