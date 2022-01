Coppia bloccata in auto dalla neve sul Grappa, salvati dal soccorso alpino

Alle 15.45 circa il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato, su richiesta del sindaco di Borso del Grappa, per intervenire in supporto ai Vigili del fuoco nel recupero di una coppia e del loro cane, bloccati in auto dalla neve sul Monte Grappa. I due, 39 anni lui, 28 lei, di Monselice (PD), avevano imboccato la Sp 140, conosciuta come Strada delle Malghe, che da Baita Camol sale a Cima Grappa, chiusa al traffico nel periodo invernale. Arrivati quasi a Cima Grappa, non erano più stati in grado di proseguire, si erano girati, ma erano rimasti piantati con la macchina nella neve. Risaliti alla posizione tramite Whatsapp - la coppia si trovava a poco meno di un chilometro da Cima Grappa - una squadra è salita dalla Strada Cadorna con jeep e carrello del quad, per poi scendere al bivio chiuso al traffico sul quad e raggiungere i due. Nel frattempo due Vigili che attendevano a Baita Camol erano riusciti a salire assieme a un uomo arrivato con fuoristrada attrezzato delle catene. Una volta dalla coppia, la ragazza è rientrata assieme ai Vigili, il compagno e il cane a bordo del quad con i soccorritori. Entrambi sono stati accompagnati a Baita Camol.