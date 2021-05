Incendio alla Stiga, nube di fumo nero: paura tra i residenti

Ha destato non poca preoccupazione tra i residenti di Castelfranco Veneto, l'incendio che è divampato nella prima mattinata di oggi, 14 maggio, all'esterno dell'azienda "Stiga", in via del Lavoro, nella zona industriale. L'episodio alle 7.45 circa. Alcuni cassoni che contenevano batterie, per cause in corso di accertamento, si sono incendiati, provocando un denso fumo nero. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco con squadre di supporto da Treviso. Le fiamme sono state estinte in pochi minuti. Giunti anche i carabinieri. I danni sono stati militati e non si sono registrati ne' feriti ne' intossicati. Inviata precauzionalmente sul posto un'ambulanza del Suem 118.