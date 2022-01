Allarme truffe on line, i carabinieri: "Serve massima attenzione"

Prosegue costante l'attività dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, per combattere le "truffe online". Nei giorni scorsi sono stati denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso tre persone, tutte conosciute alla giustizia, che con differenti modalità hanno perpetrato truffe ai danni di ignari cittadini della castellana.

Il primo raggiro, commesso da un pregiudicato della provincia di Cagliari, ha visto come vittima un impiegato di Castelfranco Veneto, che aveva messo in vendita in internet un pc e che, con raggiri, è stato tratto in inganno dall'indagato che gli ha fatto effettuare vari bonifici bancari per un importo complessivo di 2.100 euro.

La seconda truffa si è consumata sempre a Castelfranco Veneto, quando un pregiudicato della provincia di Napoli, spacciatosi per impiegato di un istituto di credito, inviando un falso link sul telefono di una pensionata del posto, si è fatto versare su conto corrente l'importo di 2.500 euro.

Infine, il terzo reato è stato perpetrato a Istrana, ad opera di un pregiudicato della provincia di Roma, il quale ha contattato un operaio della zona che aveva messo in vendita online un telefono cellulare e, raggirandolo, lo ha indotto a versargli, tramite bonifico bancario, la somma di 950 euro.

"I carabinieri -si legge in una nota- nel raccomandare di prestare la massima attenzione negli acquisti e nelle vendite online, invitano i cittadini a rivolgersi, in caso di necessità di chiarimenti, alle numerose stazioni dell'Arma distribuite sul territorio della provincia di Treviso".