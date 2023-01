Investe con l'auto un ciclista 19enne, poi scappa: caccia al pirata della strada

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 gennaio, intorno all'1.20, i carabinieri del radiomobile di Treviso e i sanitari del Suem 118 sono intervenuti in via Ronchese dove un ciclista 19enne di origini kosovare, per cause ancora in corso di accertamento, era stato investito da un'auto il cui conducente si era allontanato subito dopo l'urto. Il 19enne, trasportato all'ospedale Ca' Foncello, ha riportato traumi e lesioni con una prognosi di 40 giorni. I militari dell'Arma trevigiani sono ora al lavoro per risalire all'identità dell'automobilista al volante dell'auto pirata.