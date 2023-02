Utilitaria si incendia in corsa, automobilista scende e si mette in salvo

Nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 2:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Soller a Cison di Valmarino per l'incendio di un'autovettura: nessuna persona è rimasta ferita. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava, si è fermato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I vigili del fuoco accorsi da Vittorio Veneto hanno spento l’incendio oramai generalizzato della vettura andata irrimediabilmente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto sono terminate dopo circa un’ora.