Incendio ad una legnaia si propaga all'abitazione, anziano intossicato

Paura nella prima mattinata di oggi, 19 ottobre, a Cison di Valmarino in località Caneve De Ronch per un incendio che ha interessato una legnaia e ha rischiato di propagarsi anche al casolare attiguo. L'allarme è scattato alle 7.30 circa e per avere ragione delle fiamme sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Conegliano, Vittorio Veneto con il rinforzo dell’autobotte e del carro aria di Treviso. Il rogo è stato messo subito sotto controllo e nel corso della mattinata i pompieri hanno provveduto allo spegnimento degli ultimi focolai e alla messa in sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre sul posto. Intervenuta a Cison anche un'ambulanza del Suem 118 che ha soccorso un anziano residente, rimasto leggermente intossicato dal fumo causato dalla legnaia.