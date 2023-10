Furto di sculture e vetri di Murano per 15mila euro, ladro in cella

I carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno arrestato un 68enne italiano destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Treviso. L'uomo deve espiare la pena di un anno di reclusione per un furto in abitazione commesso nel maggio 2016 a Cison di Valmarino dove in danno del legittimo proprietario erano state asportate varie sculture in bronzo e vetro di Murano per un valore di quasi 15mila euro. I militari dell'Arma avevano svolto all'epoca le indagini e individuato il presunto responsabile del furto proprio nel 68enne.