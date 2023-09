Al pronto soccorso con il coltello nascosto sotto la felpa: fermato un 17enne

I carabinieri di Conegliano hanno denunciato per porto abusivo d'armi e oggetti atti a offendere un 17enne del posto, sorpreso verso l'una di notte di domenica 24 settembre all'interno del cortile del pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano.

Il minorenne è stato trovato in possesso di un coltello da cucina che aveva nascosto nella manica della felpa che indossava. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e i militari dell'Arma hanno potuto sequestrare la lama al 17enne. A preoccupare ora è il fatto che non si sia trattato di un episodio isolato: circa due settimane fa, infatti, i carabinieri di Castelfranco Veneto avevano denunciato un 28enne di origini marocchine, controllato nei pressi dell'ospedale San Giacomo, dov'era entrato con una lama di 20 centimetri, fortunatamente senza ferire nessuno. Anche in questo caso il coltello era stato sequestrato dai militari dell'Arma.