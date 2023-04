Baci e toccamenti su una sedicenne, patrigno condannato per violenza sessuale

Avrebbe abusato sessualmente della figlia della compagna con baci e toccamenti. Lei, una ragazza che al tempo dei fatti (eravamo nel 2018) aveva solo 16 anni, esasperata della situazione era tornata a vivere con il padre, a cui avrebbe raccontato tutto. Un anno e 8 mesi (pena sospesa) è la condanna inflitta oggi, 13 aprile, ad un 54enne, residente nel coneglianese (difeso dall'avvocato Paolo Pastre) accusato di violenza sessuale su minore. All'imputato non è stata applicata nessuna delle aggravanti, tanto meno quella di essere convivente con la presunta vittima. Il pubblico ministero Giovanni Valmassoi aveva chiesto una condanna a tre anni e tre mesi.

La vicenda vedeva come protagonista un uomo che negli ultimi 13 anni aveva stretto una relazione con una donna separata, a Conegliano, che aveva già un figlia di 5 anni. Dall'unione tra i due era nata poi un'altra bambina. Lui, lavoratore stagionale, trascorreva molto tempo in casa e, secondo le accuse, non ha resistito quando la figliastra è diventata una adolescente. Prima le attenzioni morbose, poi le prime "toccatine", per finire con aggressioni a sfondo sessuale vere e proprie: tentativi di baci sulla bocca e mani che osavano in maniera sempre più indecente.

Secondo le denuncia la situazione in casa si sarebbe fatta insostenibile per la giovane, che ha deciso di registrare le avances del patrigno in una serie di file audio in cui, tra l'altro, si sentiva lui pregare e supplicare la ragazza di non andare dai carabinieri. L'uomo ha semopre sostenuto che le sue intenzioni sono state travisate e che si sarebbe trattato di innocui gesti di affetto.