Conegliano, il bilancio dei controlli di Polizia: 5 denunce e un centinaio di persone identificate

Nei giorni scorsi sono stati svolti mirati servizi di controllo del territorio a Conegliano, predisposti dal Questore di Treviso; i poliziotti del Commissariato con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova hanno proceduto a controllare un centinaio di persone e avventori negli esercizi pubblici del centro e zone limitrofe. E’ intervenuta anche l’unità cinofila della Questura di Padova: in alcuni sopralluoghi il cane antidroga ha rinvenuto un sacchetto con 5 grammi di marijuana e dosi di hashish presso un nascondiglio a Parco Mozart e, all’esterno di un locale a San Fior alcuni grammi di hashish, trovati sotto ad un plateatico.

Nel corso di un controllo in Via Manin, un italiano classe 1984 è stato trovato a bordo di un’autovettura Renault in possesso di marijuana (sanzionato e ritirata la patente di guida). Un altro italiano di origine maghrebina classe 2002 è stato segnalato come consumatore poiché trovato in possesso in Via Manin di alcune dosi di hashish. In Via Einaudi la volante ha fermato un’autovettura con a bordo due stranieri: alla guida vi era un cittadino egiziano sprovvisto di patente, sanzionato con il fermo amministrativo dell’autoveicolo. In un’altra attività di verifica, a seguito di controlli presso le strutture alberghiere è stato deferito il titolare di un’attività ricettiva nel centro di Conegliano, per non aver provveduto alle comunicazioni degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza.

Numerose sono state le denunce comminate nei giorni scorsi per taccheggi, soprattutto nei supermercati: a Borgo Porta denunciato un cittadino gambiano classe 98 senza fissa dimora per furto di prodotti per l’igiene e per inottemperanza al decreto di espulsione con ordine del Questore. Un altro italiano, classe 1963, è stato deferito per tentato furto di una bottiglia di vodka e un cittadino senegalese, classe 1988 per furto in un reparto di calzature in Viale Italia.I poliziotti del Commissariato hanno anche denunciato un cittadino gambiano classe 1996, mentre prelevava da una rastrelliera nelle vicinanze della stazione ferroviaria una bicicletta; l’uomo subito bloccato reagiva agli operatori e veniva indagato anche per resistenza.