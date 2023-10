Discussione condominiale finisce in rissa, chiesto il rinvio a giudizio per tre persone

Ruggini relative al posteggio delle auto, alla raccolta differenziata, persino ai rumori provenienti da uno degli appartamenti, che si trova al piano superiore rispetto all'altro. E anni di interminabili discussioni sfociate in una rissa finita a pugni e colpi di guinzaglio sulla testa.

E' questa la storia che sta dietro ad una indagine condotta dalla Procura di Treviso. Il pubblico ministero Barbara Sabattini, chiuso il fascicolo, ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio per tre persone, tutte residenti a Conegliano. Si tratta di C.P. e M.P., padre e figlio rispettivamente di 67 e 41 anni, e di E.B., 38 anni. I tre abitano in un condominio che si trova in via Felice Cavallotti, teatro del duello andato in scena il 7 gennaio del 2022. Gli sfidanti sarebbero venuti alla mani dopo l'ennesima litigata sulle "regole" di buona convivenza nel palazzo. C.P.e M.P. avrebbero preso il 38enne per il bavero della giacca e lo avrebbero colpito in fronte con il gancio di un guinzaglio.

Da parte sua E.B., dopo aver percosso la moglie del 56enne, avrebbe colpito i due con pugni, provocando al C.P un trauma all'anca e delle lesioni al viso mentre M.P. sarebbe stato attinto allo zigomo sinistro procurandogli la frattura del naso e dello zigomo sinistro. Delicata, in particolare, è la posizione del 38enne che, per la durata delle prognosi, ha visto il suo nome essere iscritto nel registro degli indagati d'ufficio. Mentre gli altri due avranno guai con la giustizia solo se E.B. presenterà la denuncia querela.